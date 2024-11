Wahlsieg von Trump: So reagieren Kulturschaffende

Während viele die sich abzeichnenden Ergebnisse eher mit abwartendem Schweigen bedachten, äußerte sich die Rapperin Cardi B, die sich im Wahlkampf für Harris ausgesprochen hatte, direkt und impulsiv. "Ich hasse euch alle sehr", schrieb sie in in ihrer Instagram-Story zu einem Video, in dem man sie beim Verfolgen der Wahlergebnisse aus Pennsylvania sah. Eine gegenteilige Reaktion zeigte der erfolgreichste und aufgrund seiner Offenheit gegenüber der rechten Szene oft kritisierte Podcaster Joe Rogan. Der hatte sich kurz vor der Wahl für Trump ausgesprochen und reagierte nun mit einem wohl als Jubel zu verstehenden "Heilige Scheiße!.

Regisseur Adam McKay ("Don't Look Up!") zeigte sich verbittert, auch über den in seinen Augen misslungenen Wahlkampf der Demokraten, die unter anderem Bidens Gesundheitszustand zu lange verheimlicht und sich bei den Themen Fracking, Gesundheitsvorsorge und Gaza-Krieg falsch positioniert hätten.