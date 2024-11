Tatort München: Nachfolge von Batic und Leitmayr geregelt

Aber er ermittelt ja nicht allein in der Mordkommission: Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann (gespielt von Ferdinand Hofer) begrüßt ihn und wird ihn in die bayerischen Gepflogenheiten einführen. Wobei Carlo Ljubek mit der Landeshauptstadt viel verbindet: "München ist zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten. Mit 16 bin ich hierher zu meinem Vater gezogen, habe bei TSV 1860 Fußball gespielt, später an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel studiert. Ich freue mich sehr auf die Stadt und diese spannende Reise!", so der mittlerweile in Hamburg lebende Schauspieler.