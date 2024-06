Kein Witz: Papst gewährt 105 Comedians Audienz

München ist im EM-Fieber, aber Michael Mittermeier fährt nach Rom, statt Freitag in München zum Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland zu gehen. Der Grund: Der bekannte, in Oberbayern lebende Comedian ist einer der "Protagonisten des Humors", die Papst Franziskus am Freitag in den Vatikan geladen hat.

Audienz beim Papst mit Whoopi Goldberg & Co.

Audienz beim Papst – das ist wohl ein Höhepunkt seiner Karriere? Mittermeier scheint immer noch überwältigt von so viel Ehre: "Ja, krass, oder? Er lädt Humoristen ein und ich bin dabei. Ich muss sagen, das ist ein Killer Line-up", sagt er im BR. Internationale Stars sind im Vatikan dabei: Whoopi Goldberg, die Moderatoren und Comedians Stephen Colbert, Jimmy Fallon. Aus dem deutschsprachigen Raum sind neben Torsten Sträter, Annette Frier, Meltem Kaptan, Till Reiners und die Schweizerin Hazel Brugger eingeladen. Sollen die alle, zusammen mit den geladenen Humoristen aus Italien, Frankreich, Irland, Polen, England, Spanien und Lateinamerika den Papst zum Lachen bringen? "Da schaun wir mal, ob der Vatikan a guader Comedy-Club ist", sagt Mittermeier.

Tägliche Gebete für Humor

Ganz unerwartet ist die Einladung bei dem Betreiber des Lucky Punch Comedy Clubs nicht eingetrudelt: Der Vatikan habe in einer E-Mail erst einmal vor gefühlt und dann eine wunderschöne Einladung geschickt. "Die laden Humoristen ein, weil der Papst angeblich jeden Morgen auch dafür betet 'Oh Herr, gib mir Humor'".

Mittermeier räumt ein, seine Programme seien von vielen Katholiken schon kritisiert worden, aber meint, wenn der Papst "Humor hat, lacht er drüber". Er vermutet, mit der Einladung wolle Papst Franziskus zeigen, dass er selbst Humor habe. Und hofft: "Und vielleicht darf ich den einen oder anderen Joke abzünden." Etwa: "Hey, was hat rote Schuhe, weiße Kleidung und keinen Sex? Ich in den 80ern". Aber Mittermeier vertraut auch darauf, dass er spürt, wenn kein Witz angebracht ist.

Junggesellenparty im Vatikan?

Wirklich eingeschüchtert zeigt sich Mittermeier vom Ambiente des Vatikans nicht. Klar, es sei krass, wie pompös das ist. Aber auf der anderen Seite fragt er sich: "Wirklich jetzt? Da wohnen 600 Männer und jeden Abend geht die Tür zu? Freunde, die beten doch nicht, die machen Junggesellenparty. Da wird gefeiert, da wird gesungen, auf den Tischen: Maria hat ein Telefon, ich habe ihre Nummer schon....".

Nach der Audienz wird Michael Mittermeier es wohl genauer wissen, wie es mit Humor im Vatikan steht. Die geladenen Komiker und Komikerinnen jedenfalls sind gut vernetzt und werden sich nach ihrer Audienz im Vatikan noch zusammentun, wie Meltem Kaptan, die auch dabei sein wird, auf Anfrage des BR sagt.