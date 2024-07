Georg-Büchner-Preis 2024 geht an Oswald Egger

Der gebürtige Südtiroler Oswald Egger wird den Georg-Büchner-Preis 2024 erhalten. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt am Freitagmorgen mit.

Egger ist hauptsächlich als Lyriker bekannt, und seine Gedichte wurden in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht und in mehrere Sprachen übersetzt. Oswald Egger gilt als Vertreter einer experimentellen, avantgardistischen und immer wieder auch lautmalerischen Literatur. Der 1963 in Südtirol geborene Autor schreibt Gedichte und Prosa – und versucht beständig, die Dichtung in einen Dialog mit der Naturwissenschaft zu bringen, darunter mit der Biologie und der Mathematik.

"Sprache als Bewegung"

"Semantische Wolken" wolle er mit seinen Texten erzeugen, sagte Egger einmal in einem Gespräch. Er spiegelt in seinen Texten zudem immer wieder die deutsche Literatur- und Philosophie-Geschichte, darunter die Gedankenwelt von Gottfried Wilhelm Leibniz. Eggers Debüt "Die Erde der Rede" erschien 1993, als ein Hauptwerk gilt der voluminöse Band "Die ganze Zeit" aus dem Jahr 2010. Egger lebt in Wien und auf der ehemaligen Raketenstation Hombroich bei Neuss. Seit 2011 hat er die Professur für "Sprache und Gestalt" an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel inne.

Seit seiner ersten Veröffentlichung 1993 überschreite und erweitere Egger die Grenzen der Literaturproduktion, so die Jury. "Er arbeitet an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickelt."

Verleihung am 2. November

Seine Prosagedichte und Textgewebe widersetzten sich der schnellen Lektüre: "Sie laden zum assoziierenden Entschlüsseln von Bedeutungen ein und unterminieren spielerisch Erklärungssysteme, die wir zu kennen glauben", so die Jury weiter. Eggers "Wortkosmos" beruhe dabei auf der Mehrsprachigkeit und den Landschaften seiner Südtiroler Herkunft und orientiere sich an der sinnlichen Wahrnehmung.

Die Verleihung soll am 2. November im Staatstheater Darmstadt stattfinden. Der Büchner-Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Namensgeber ist der in Darmstadt aufgewachsene Schriftsteller Georg Büchner. Im vergangenen Jahr erhielt der Schriftsteller Lutz Seiler den Preis.