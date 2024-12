Einstiger Uttenreuther Bierkeller soll Kulturzentrum werden

Es ist ein beeindruckendes Areal: 750 Quadratmeter groß, Deckenhöhe sechs Meter, insgesamt vier riesige Räume unter der Erde. Die Sandsteinmauern geben dem Ganzen ein rustikales Ambiente. Ein geradezu mythischer, geheimnisvoller Ort, der die Fantasie beflügelt. Dieser ehemalige Bierkeller in Uttenreuth bei Erlangen soll bald in neuem Glanz erstrahlen. 15 Jahre lang blieb der Keller ungenutzt. Der Verein "Wir sind Film e.V." plant dort nun ein Kulturzentrum mit großem Nutzungspotenzial.

Ort für Dreharbeiten und Filmschaffende

Christian Kerns Augen strahlen, als er die Wendeltreppe mit gusseisernem, verschnörkeltem Geländer hinabsteigt. Hier unten ist so viel möglich, sprudelt es aus dem 34-Jährigen heraus. Gemeinsam mit dem Verein "Wir sind Film e.V." hat Christian schon so einige spannende Filmprojekte in Franken umgesetzt. Krimis, Western, Kurzfilme. Die Location in Uttenreuth soll jetzt eine Art Basisstation für die Filmschaffenden werden. Christian Kern hatte lange schon mit der Örtlichkeit geliebäugelt, immerhin hat er selbst eine Zeit lang direkt über dem Keller gewohnt. Jetzt hat es endlich geklappt. Der Verein ist sich mit dem Vermieter über eine längere Nutzungszeit einig geworden.

"Bis 1920 war es ein Fasskeller, dann eine Fleischfabrik, jetzt sind wir dran!" Christian Kern, Wir sind Film e.V.

Kultur für alle

Fotoshootings, Lesungen, Kulturevents – dafür muss noch viel in die Räumlichkeiten investiert werden. Der Verein sammelt dafür Geld per Crowdfunding. Um Leute für ihr Projekt zu begeistern, haben die Kreativen auch einen kleinen Werbefilm in eigener Sache gedreht. Im Indiana Jones-Stil erkunden sie filmisch das mysteriöse Gewölbe und machen Lust auf mehr. 7.000 Euro sind schon zusammengekommen. Noch ist das Spendenziel nicht erreicht, aber Christian Kern ist optimistisch, dass es bald los geht mit dem Kulturzentrum in Uttenreuth.

Greenscreen-Studio

Kameramann Thilo Sopp hat bereits viele Ideen, was er hier unter der Erde alles filmen möchte. Mittelalterszenen seien denkbar, Krimis, aber auch ein großflächiges Greenscreen-Studio sei dank der Deckenhöhe machbar. Dann könne man richtig großes Effektkino in Szene setzen. Rund sechs Monate Arbeit habe der Verein schon in den Keller gesteckt, Böden erneuert, Decken eingezogen, tonnenweise ausgemistet. Fast täglich sei jemand hier und arbeite daran, sagt Christian Kern. Alle seien mit Herzblut dabei, damit in Uttenreuth bald eine einzigartige Anlaufstelle für Kultur entstehe.