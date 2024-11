Christian Jährig aus Reichertshofen gewinnt DSDS

In der 21. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hat ein Bayer das Rennen gemacht: Christian Jährig aus Reichertshofen. Mit seiner ungewöhnlich hohen Stimme sicherte er sich am Samstagabend einen Plattenvertrag und 100.000 Euro. Um den Sieg bei der Castingshow kämpften in der Finalshow neben Jährig drei Kandidaten: Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. In der Finalrunde sang Jährig die Ballade "Auf eigenen Beinen". Davor hatte er die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana, mit einer Interpretation der Céline-Dion-Ballade "My Heart Will Go On" beeindruckt.

Mit hoher Stimme zum Erfolg

Besondere Aufmerksamkeit erlangte Jährig von Beginn an durch seine außergewöhnlich hohe Stimme. "Es ist ganz einfach: Bei mir ist der Stimmbruch weggeblieben. Das gibt es sehr, sehr wenig und es ist sehr, sehr selten. Eigentlich ist es so wie bei einer Frau. Und deswegen ist das auch eine Besonderheit. Jetzt bei DSDS ist das ein Riesenvorteil für mich", hatte er in der Sendung erklärt.

Sein Preisgeld wolle er "auf jeden Fall sehr viel in Musik investieren", sagte Jährig. Daneben wolle er sich in sozialen Organisationen engagieren: "Ich möchte Menschen helfen, die nicht viel haben, die ihr letztes Hemd opfern und ich möchte Leuten was zurückgeben. Das tut mir dann auch gut." Von seinem Sieg war er am Samstag zunächst noch überwältigt: "Das kann ich gar nicht beschreiben, es sprengt gerade alle Dimensionen, ich brauche ein paar Tage Zeit, um das zu verarbeiten."