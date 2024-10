Stefan Raab ist wieder beim ESC-Vorentscheid dabei

Stefan Raab kehrt zurück ins deutsche Team des Eurovision Song Contest (ESC). Das hat der NDR, der für die ARD federführend bei der Planung ist, mitgeteilt. Wer für Deutschland an den Start geht, soll demnach in Zusammenarbeit mit RTL per Vorentscheid entschieden werden. Genaueres will der Sender am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der schweizerischen Botschaft in Berlin bekanntgeben.

Stefan Raab schon mehrfach beim ESC beteiligt

Stefan Raab war zuletzt am ESC 2012 in Baku beteiligt, zwei Jahre davor an Deutschlands bisher letzten Sieg mit Lena. Davor war er bei Guildo Horns Auftritt 1998 beteiligt und 2000 sogar selbst aufgetreten. In diesem Jahr landete Deutschland mit "Always on the Run" von Isaak beim ESC in Malmö auf Platz zwölf.