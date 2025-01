Britische Sängerin Marianne Faithfull gestorben

Die Mittfünfzigerin Maggie (Marianne Faithfull) lebt in einer Kleinstadt in der Nähe von London. Als ihr arbeitsloser Sohn Tom (Kevin Bishop) und dessen Frau Sarah (Siobhan Hewlett) nicht mehr in der Lage sind, die medizinische Behandlung des schwer kranken Kindes Olly (Corey Burke) zu bezahlen, setzt Maggie alles daran, die Versorgung ihres Enkels zu finanzieren. Dann aber stellt sich heraus, dass allein eine Behandlung in Australien den Zustand des Jungen maßgeblich verbessern könnte. Als die gesetzliche Krankenkasse sich einmal mehr weigert, für die Kosten aufzukommen, begibt sich die verzweifelte Maggie auf Jobsuche. Im Londoner Vergnügungsviertel Soho wird sie schließlich fündig: als Hostess in dem Klub 'Sexy World'. Zwar ist sie zunächst schockiert, als der Besitzer Miki (Miki Manojlović) ihr erklärt, dass ihre Aufgabe darin besteht, Männer durch ein Loch in der Wand anonym mit der Hand zu befriedigen. Aber schon bald avanciert Maggie zu einer der gefragtesten und bestverdienenden Frauen des Klubs. Ollys Behandlung scheint damit gesichert. Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis sich Maggies neuer Job in ihrem biederen Heimatort herumspricht. Ihr Sohn reagiert schockiert und voller Verachtung, als er herausfindet, womit seine Mutter ihr Geld verdient. So leicht aber lässt Maggie sich nicht unterkriegen: Mit Stolz, Witz und Selbstbewusstsein tritt sie allen Lästermäulern und Moralaposteln entgegen. Sam Garbarski inszenierte mit 'Irina Palm' eine hinreißende, frivole Sozialkomödie in der Tradition von 'Ganz oder gar nicht'. Als der Film im Wettbewerb der Berlinale 2007 Weltpremiere feierte, wurde er von der Kritik gelobt und vom begeisterten Publikum mit stehenden Ovationen bedacht. Bei allem Witz des Drehbuchs und einem auch insgesamt bestens aufgelegten Schauspieler-Ensemble gilt es klar zu betonen: 'Irina Palm' steht und fällt mit der Hauptdarstellerin Marianne Faithfull ('Intimacy'). Die legendäre Musikerin und Sixties-Ikone liefert als Maggie die ebenso feinfühlige wie humorvolle Charakterstudie einer einsamen Frau, die Würde und Selbstvertrauen an einem Ort findet, mit dem die meisten Menschen Sittenverfall und Ausbeutung verbinden.