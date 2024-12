Bayerischer Kunstförderpreis: Malik Harris ausgezeichnet

Beim ESC-Finale in Turin 2022 reichte es nur für einen bescheidenen letzten Platz. Für seine Performance von "Rockstars" bekam der damals 24-jährige Malik Harris nur 6 Punkte. Seinem musikalischen Schaffen tat dies nur wenig Abbruch. Denn der Song erreichte in Deutschland 2023 Goldstatus und stieg in die deutsche Top-10 der Singlecharts ein. Und auch in diesem Jahr blieb der Musiker nicht untätig. Er veröffentlichte mehrere Singles und war im November für einige Konzerte in Deutschland unterwegs.

Bayerische Kunstförderpreise in vier Bereichen verliehen

Nun wird der in Landsberg am Lech geborene Harris mit dem bayerischen Kunstförderpreis 2024 im Bereich "Musik" ausgezeichnet. Jedes Jahr verleiht der Freistaat Förderpreise in den vier Sparten "Musik", "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst und Tanz" sowie "Literatur".

Im Bereich "Darstellende Kunst und Tanz" geht ein Preis unter anderem an den Bamberger Schauspieler Leon Tölle. Der geborene Bochumer ist seit 2022 Mitglied im Ensemble des ETA-Hoffman Theaters. Unter anderem war er dort in den Stücken "Das Vermächtnis" und "Maria Stuart" zu sehen.

Außergewöhnliche künstlerische Begabung

Die Preisträgerinnen und Preisträger, die am Beginn ihres Schaffens stehen, zeichnen sich durch eine außergewöhnliche künstlerische Begabung aus und können hervorragende Leistungen vorweisen. Im Bereich "Bildende Kunst" wird unter anderem Julie Batteux ausgezeichnet.

In ihrem aktuellen Projekt "Spiegelschatten" beschäftigt sie sich mit den "ästhetischen Leitkulturen sozialer Netzwerke hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Psyche der Nutzerin", wie sie auf ihrer Homepage schreibt. In den großformatigen Malereien spielt sie mit den optischen Verzerrungen, die das eigene Spiegelbild etwa auf einem Duschkopf oder einem Backofen hinterlässt.

Preise mit je 7.000 Euro dotiert

Mit 7.000 Euro sind die Kunstförderpreise jeweils dotiert. Insgesamt ausgezeichnet wurden elf Frauen und sechs Männer. Die Preise werden im Staatstheater am Gärtnerplatz von Kunstminister Markus Blume verliehen. Zu den bisherigen Kunstförderpreisträgerinnen und -preisträgern gehören unter anderem Axel Milberg, Veronika Eberle, Maximilian Hornung, Juliane Köhler, Brigitte Hobmeier, Nora Gomringer, Jovanna Reisinger, Alke Stachler und Tobias Roth sowie Benedict Wells.