André Hartmann übernimmt Leitung der Lach- und Schieß

Hartmann laut Ude eine "Traumlösung"

Christian Ude bezeichnete Hartmann als Traumlösung. Hartmann tritt seinen Job im Juli an. Aber egal, was er dann auf die Bühne stellt: dass die Lach- und Schieß, wie zuletzt geplant, im September wieder in ihrer Heimatstatt – eben dem Laden in München-Schwabing – wird spielen können, ist unwahrscheinlich. Die nach der Insolvenz von Ude und Co. neu gegründete Lach- und Schießgesellschaft ist nicht wie die alte selbst als Gastronom aktiv. Christian Entleitner von der Wing Nation GmbH soll neuer Pächter werden. Die Lach- und Schieß hat eine Nutzungsvereinbarung mit ihm getroffen. Dem Vernehmen hat sich Entleitner mit der Brauerei, die die Räume an ihn verpachten soll, aber noch nicht final geeinigt. Sollte Entleitner aussteigen, könnte ein anderer Wirt zum Zug kommen.

Dass so einem möglichen Ersatzkandidaten Kabarett-Veranstaltungen der Lach- und Schieß ebenfalls willkommen wären, ist nicht garantiert. Zudem ziehen sich angesichts der unklaren Lage die Sanierungsarbeiten in die Länge. Eine Wiedereröffnung im Herbst wird – selbst wenn sich Entleitner mit der Brauerei einigt und letztlich an Bord bleibt – immer unwahrscheinlicher. Immerhin: als Übergangsspielstätte (und bei einer Rückkehr in den Laden als zweiter Spielort) soll der Lach- und Schieß künftig die Kleinkunstbühne "Drehleier" im Münchner Stadtteil Haidhausen dienen. Damit ist sie nicht komplett heimatlos.