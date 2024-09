Hochsommerliche Temperaturen zum Ferienende

Temperaturen um die 30 Grad, örtlich sogar bis zu 33 Grad, dazu viel Sonnenschein bei lebhaften Winden. Die Kombination aus Sonne, Wind und tropischer Wärme finden wir normalerweise in der Karibik. Am Donnerstag war auch in Bayern karibisches Flair zu spüren - und das im September, der unter den Klimatologen bereits als Herbstmonat gehandelt wird!

Donnerstagnacht und Freitag aber gewinnt der Ausläufer eines Westeuropa-Tiefs an Einfluss und es kommt zumindest gebietsweise zu teils gewittrigen Regenfällen. Vorbei ist es dann auch mit den tropischen Temperaturen. Die gute Nachricht: Es bleibt verhältnismäßig warm.

Sommerliches Finale am Wochenende

Samstag und Sonntag besinnt sich der Wettergott dann wieder eines Besseren und schenkt Bayern passend zum Ferienfinale erneut viel Sonne. Die Temperaturen von 25 bis 30 Grad am Nachmittag liegen deutlich über der thermischen Norm. Anfang September ist es durchschnittlich fünf Grad kälter. Ungewöhnlich warm sind auch die Abende: Erst in der Stunde vor Mitternacht unterschreitet das Quecksilber allmählich die 20 Grad-Marke.

Perfekt für den Biergarten, die Feier rund um den heimischen Grill oder die Gartenparty. Auch große Stadtfeste wie zum Beispiel das Herbstfest im oberbayerischen Erding, das an diesem Wochenende auf sein Finale zusteuert, profitieren von der Wettergunst.

Umschwung am Sonntagabend

Sonntagabend sind von Westen her erste Gewitter möglich. Sie läuten einen grundlegenden Wetterumschwung ein. Die neue Woche beginnt ungemütlich, mit einem wolkenverhangenen Himmel und wiederholten Regenfällen bei kaum mehr als 17 bis 20 Grad. Auch am Dienstag macht sich die Sonne rar, es gibt Schauer und die 20 Grad-Marke bleibt vielerorts unerreichbar.

Von Mittwoch bis Freitag sieht es nach einer wechselhaften Mischung aus Sonne und Wolken aus. Dabei fällt zeitweise Regen. Oft weht ein lebhafter Wind, sodass die maximal 15 bis 22 Grad gefühlt deutlich kälter erscheinen.