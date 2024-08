Ukraine setzt erste F-16-Kampfjets ein – Evakuierungen im Osten

Selenskyj erwartet zusätzliche F-16

Westliche Medien hatten zuletzt berichtet, dass bereits zehn Maschinen an Kiew übergeben worden seien. Die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Belgien haben der Ukraine zusammen über 60 der Kampfjets aus amerikanischer Produktion zugesagt und die Ausbildung ukrainischer Piloten übernommen. Die Waffen und Ausrüstung der Jets sollen nach amerikanischen Medienberichten aus den USA kommen.

Positiv sei, "dass wir zusätzliche F-16 erwarten", sagte Selenskyj weiter. "Positiv ist auch, dass viele unserer Leute jetzt lernen, ich meine die Ausbildung." Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, wie die neuen Kampfflugzeuge eingesetzt werden sollen. Die Ukraine verfügte bislang nur über eine Flotte von Jets aus Sowjet-Zeiten, die der russischen Luftwaffe unterlegen sind.

Evakuierungen im Osten der Ukraine

Die Lieferung kommt zu einem für die Ukraine sensiblem Zeitpunkt. Wegen des anhaltenden russischen Vormarsches im Osten des Landes hat die Ukraine nun die Evakuierung von Kindern und ihren Aufsichtspersonen aus Gebieten rund um Pokrowsk in der Region Donezk angeordnet. "Der Feind bombardiert die Städte und Dörfer dieser Gemeinden jeden Tag, deshalb wurde beschlossen, Kinder mit ihren Eltern oder rechtlichen Vertretern in Sicherheit zu bringen", sagte der Gouverneur von Donezk, Wadym Filaschkin. Er veröffentlichte eine Liste von Städten und Dörfern in Gebieten, in denen Russland zuletzt Bodengewinne vermeldet hatte.

Russland meldete die unterdessen die Einnahme einer weiteren Ortschaft im Osten der Ukraine. "Einheiten der Truppengruppe Zentrum" hätten Nowosselikwa Perscha in der Region Donezk "befreit", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau in seinem täglichen Bericht. Russische Truppen rücken nach übereinstimmenden Berichten zudem in der strategisch wichtigen ostukrainischen Kleinstadt Tschassiw Jar weiter vor.

