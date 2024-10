Tagesgespräch: Was erwarten Sie noch von der Ampel-Koalition?

Hält die Ampel-Koalition noch bis zur Bundestagswahl im September 2025 und was kann man von ihr bis dahin noch erwarten? Diese Frage wird schon seit Monaten immer wieder gestellt – doch sie scheint um so berechtigter, nachdem Bundeskanzler Scholz (SPD) und Finanzminister Lindner (FDP) jüngst zu getrennten Wirtschaftsgipfeln einluden und Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) mit einem unabgestimmten Vorstoß zur Investitionsförderung an die Öffentlichkeit ging.

Obendrein könnte den drei Regierungsparteien in den kommenden Wochen auch noch ein heftiger Konflikt über den Bundeshaushalt bevorstehen. Eine Einigung darüber, wie die milliardenschweren Etat-Löcher geschlossen werden sollen, ist derzeit nicht in Sicht.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Geht in der Ampel-Koalition noch etwas zusammen? Kann sie noch bis zum Ende der Legislaturperiode durchhalten? Sollte sie das überhaupt tun? Was kann man von dieser Bundesregierung noch erwarten?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Achim Bogdahn ist der Kommunikationswissenschaftler Prof. Olaf Hoffjann von der Uni Bamberg.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/ 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151/ 7 220 220 7.