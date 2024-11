SPD-Vorstand nominiert Olaf Scholz als Kanzler-Kandidat

Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz wird der Spitzenkandidat der SPD bei der Bundestagswahl am 23. Februar sein. Das hat der SPD-Vorstand in Berlin entschieden. Am 11. Januar soll ein Parteitag Scholz dann endgültig zum Kandidaten küren.

Boris Pistorius nahm sich aus dem Rennen

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition Anfang November war in der SPD eine Debatte geführt worden, ob Scholz der richtige Kanzlerkandidat sei. Angesichts schwacher Umfragewerte des Amtsinhabers hatte sich eine Reihe von Parteivertretern dafür ausgesprochen, mit dem deutlich populäreren Verteidigungsminister Boris Pistorius an der Spitze in den Wahlkampf zu ziehen. Dieser teilte dann aber am vergangenen Donnerstag mit, er stehe nicht zur Verfügung.

Vertrauensfrage soll Weg zur Neuwahlen ebnen

Der Kanzler hatte nach der Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Er wird am 11. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellen, am 16. Dezember soll das Parlament darüber abstimmen. Wenn Scholz diese Abstimmung - wie geplant - mit seiner rot-grünen Minderheitsregierung verliert, wird der Weg frei zu Neuwahlen, die für den 23. Februar geplant sind.