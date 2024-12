Ukraine-Ticker: Merz nach Kiew gereist

11.35 Uhr - Autobombe explodiert in Donezk

In der russisch besetzten ostukrainischen Großstadt Donezk ist durch eine Autobombe eine Person getötet und eine weitere verletzt worden. Unbestätigten russischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Toten um den ehemaligen Direktor des Gefängnisses in Oleniwka, Sergej Jewsjukow. Die Verletzte in dem Geländewagen sei demnach seine Frau. Im Juli 2022 kamen in dem Gefängnis über 50 ukrainische Kriegsgefangene durch eine Explosion ums Leben, mehrere Dutzend wurden verletzt. Kiew warf den russischen Besatzern damals eine gezielte Ermordung der Gefangenen vor.

08.30 Uhr - Merz nach Kiew gereist

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz ist in die Ukraine gereist, um der ukrainischen Regierung und den Menschen in der Ukraine zu versichern, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fest an ihrer Seite steht, wie er bei seiner Ankunft in Kiew sagte. Man wolle, dass dieser schreckliche Krieg so schnell wie möglich ende und der Frieden in Europa wiederhergestellt werde. Allerdings betonte er auch, dass es seinen Worten nach dringend nötig ist, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Sie müsse in eine Lage versetzt werden, in der sie ihr Selbstverteidigungsrecht ausüben könne. Nur wenn die Ukraine stark sei, werde Putin überhaupt bereit sein, sich auf Verhandlungen einzulassen.

Bundeskanzler OIaf Scholz und Merz stehen wie die Grünen und die FDP hinter der militärischen Unterstützung der Ukraine. Streit gibt es aber etwa über Umfang, Finanzierung und auch eine Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers, die Scholz mit Hinweis auf die Reichweite bis Moskau ablehnt. Die Union hat die Haltung der Bundesregierung bei Waffenlieferungen in den vergangenen Jahren als zu zögerlich kritisiert. Sie hatte zudem zweimal Anträge zur Taurus-Lieferung in den Bundestag eingebracht.

07.20 Uhr: Selenskyj nennt Friedensbedingungen

Nach der Forderung des designierten US-Präsidenten Donald Trump nach einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen in der Ukraine hat das Land Bedingungen gestellt. "Wenn wir über einen wirksamen Frieden mit Russland sprechen, müssen wir zuallererst über wirksame Garantien für den Frieden sprechen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X. Der Krieg könne nicht einfach mit einem Stück Papier und ein paar Unterschriften beendet werden. Ein Waffenstillstand ohne Garantien könne jederzeit wieder aufgenommen werden, wie Putin es bereits zuvor getan habe.

Um sicherzustellen, dass die Ukrainer keine Verluste mehr erleiden, müsse man die Verlässlichkeit des Friedens gewährleisten, so der ukrainische Präsident, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorwarf "süchtig nach Krieg" zu sein. Er könne nur durch Stärke aufgehalten werden – die Stärke von Weltführern, die Führer des Friedens werden könnten. Ein Kreml-Sprecher sagte, Russland sei zu Gesprächen bereit - aber Grundlage seien ukrainische Gebietsabtretungen an Russland.