Ukraine-Ticker: Selenskyj - Kursk-Offensive wichtig

08.25 Uhr: Russische Angriffe mit Drohnen und Hyperschallraketen

Russland hat die Ukraine in der Nacht mit Kampfdrohnen angegriffen. Am Morgen wurden zudem Hyperschallraketen des Typs Kinschal auf verschiedene Ziele abgefeuert. Über der Hauptstadt Kiew seien ersten Angaben zufolge Teile einer abgeschossenen Rakete abgestürzt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit.

07.57 Uhr: Krim-Behörden melden Brand in Öllager

Auf der Halbinsel Krim ist nach Angaben der russischen Behörden in der Küstenstadt Feodosia ein Feuer in einem Öllager ausgebrochen. Es wurde ein "technischer Notstand" ausgerufen. Opfer habe es nicht gegeben. Zur Brandursache werden keine Angaben gemacht. Das ukrainische Militär erklärt, es habe in der Nacht eine Öl-Anlage in Feodosia angegriffen. Der Telegram-Nachrichtenkanal Baza meldet, dass mehrere Treibstofftanks in Brand stünden. Anwohner hätten mehrere laute Explosionen gehört. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, über der Krim seien zwölf ukrainische Drohnen abgeschossen worden.

06.59 Uhr: Russland - Flugabwehr hat 21 ukrainische Drohnen abgefangen

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht 21 ukrainische Drohnen abgefangen. Zwölf seien über der Krim zerstört worden, sechs über der russischen Grenzregion Kursk, teilt das Ministerium auf Telegram mit. Der Rest sei über den russischen Oblasten Belgorod, Brjansk und Woronesch angefangen worden.

05.00 Uhr: Selenskyj hebt Bedeutung der Kursk-Offensive hervor

Zwei Monate nach Beginn der ukrainischen Offensive über die Grenze hinweg in die westrussische Region Kursk hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bedeutung dieser Operation unterstrichen. "Dies ist eine sehr wichtige Phase des Krieges, eine, die unserem Land sehr geholfen hat und weiterhin helfen wird", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Seine Truppen hätten damit klar gemacht, "dass sie den Krieg bis nach Russland tragen können". Ukrainische Truppen hatten in einem überraschenden Vorstoß über die Grenze größere Gebiete vor Kursk erobert. Aktuell kontrollieren sie dort zwischen 1.000 und 1.300 Quadratkilometer Fläche.

05.00 Uhr: Bericht - Russischer Soldat nach Ermordung von Kriegsgefangenen gefasst

Die ukrainischen Truppen haben im Osten einen russischen Soldaten gefangen genommen, der an der Erschießung ukrainischer Kriegsgefangener beteiligt gewesen sein soll. Wie ukrainische Medien berichteten, hatten sich drei ukrainische Soldaten Anfang September bei Kämpfen am Rande des Donbass ergeben. Sie seien aber umgehend von russischen Soldaten erschossen worden - diese Tat sei von einer Drohne gefilmt worden. Die Täter seien auf dem Video klar erkennbar. Einer dieser russischen Soldaten sei in ukrainische Gefangenschaft geraten. Bei seiner Vernehmung habe er über wiederholte Hinrichtungen ukrainischer Soldaten durch seine Landsleute berichtet. Allerdings würden auch russische Soldaten von eigenen Truppen hingerichtet, wenn sie sich weigerten, sich an Massenangriffen gegen ukrainische Stellungen zu beteiligen.