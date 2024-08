Ukraine-Ticker: Kiew fordert von Belarus Truppenabzug an Grenze

09.18 Uhr: Ukraine – Luftangriffe seit Mitternacht

Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilt, haben die Luftangriffe gegen Mitternacht begonnen und dauerten noch an. Demnach zielten die Attacken unter anderem auf die Energieinfrastruktur. Mehrere russische Drohnengeschwader seien in Richtung, Osten, Norden, Süden und Zentrum der Ukraine geflogen. Darauf sei eine Angriffswelle mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen gefolgt.

09.08 Uhr: Nachrichtenagentur - Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Wegen der Nähe der russischen Angriffe zur polnischen Grenze ließ das polnische Militär Abfangjäger aufsteigen, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. An dem Einsatz waren den Angaben nach auch Flugzeuge anderer Verbündeter beteiligt.

08.55 Uhr: Ukrainische Behörden – Mindestens drei Tote bei russischen Luftangriffen

Ukrainischen Behörden zufolge sind bei den russischen Luftangriffen von Montagmorgen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Berichte über Todesopfer gab es in Luzk im Westen des Landes, Dnipro im Osten und Saporischschja im Süden.

08.51 Uhr: Gouverneure melden Explosionen auch in den Regionen Odessa, Saporischschja und Charkiw

Auf verschiedenen Telegram-Kanälen wurden Explosionen auch außerhalb Kiews gemeldet, unter anderem in der nordwestlich gelegenen Stadt Luzk. Bürgermeister Ihor Polischtschuk erklärte, ein Mehrfamilienhaus sei durch"einen feindlichen Angriff" getroffen und ein Mensch getötet worden. Die Gouverneure der Regionen Odessa, Saporischschja und Charkiw teilten auf Telegram mit, es habe Explosionen in ihren Regionen gegeben und forderten die Menschen auf, Schutz zu suchen. Laut dem Gouverneur der zentral gelegenen Region Poltawa, Filip Pronin, wurden bei einem Angriff auf eine Industrieanlage fünf Menschen verletzt.

08.48 Uhr: Bürgermeister Klitschko – Strom und Wasser in Teilen Kiews unterbrochen

Die Strom- und Wasserversorgung in Kiew ist nach einem russischen Angriff teilweise unterbrochen. Das teilt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Der Energieversorger Ukrenerho verhängte Notabschaltungen.

08.45 Uhr: Ukraine – Langstreckenbomber bei russischem Angriff eingesetzt

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte die russische Armee bei ihrem Angriff am Montagmorgen zeitweise elf Langstreckenbomber Tu-95 ein, die Träger von Marschflugkörpern sind. Außerdem wurden demnach Hyperschallraketen Kinschal auf die Ukraine abgefeuert. Auch aus dem Schwarzen Meer sei die Ukraine beschossen worden.

Einen Überblick über Opfer und Schäden gibt es bislang nicht. Ersten Informationen zufolge war erneut das ukrainische Energiesystem ein Hauptziel des Angriffs.

08.40 Uhr: Russland beschießt die Ukraine massiv aus der Luft

Russland hat die Ukraine in den Morgenstunden massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg. Explosionen wurden aus dem Umland der Hauptstadt und den Gebieten Schytomir, Chmelnyzkyj, Ternopil und Lwiw gemeldet, wie aus der offiziellen Luftalarm-App hervorgeht. In Kiew gibt es Probleme mit der Stromversorgung, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitteilte.

08.21 Uhr: Mindestens sieben Explosionen in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es während eines landesweiten Luftalarms am Montagmorgen zu mindestens sieben Explosionen gekommen. Das berichteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Auf verschiedenen Kanälen im Onlinedienst Telegram wurden Explosionen in anderen Landesteilen gemeldet, unter anderem in der nordwestlich gelegenen Stadt Luzk, wo offiziellen Angaben zufolge ein Wohngebäude getroffen wurde.

06.26 Uhr: Russland – Haben 20 ukrainische Drohnen zerstört

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 20 von der Ukraine auf russisches Gebiet gerichtete Drohnen zerstört. Neun davon seien über der Region Saratow, drei über Kursk und jeweils zwei über Belgorod, Brjansk und Tula abgefangen worden, teilt das Ministerium mit. Über den Regionen Orjol und Rjasa sei jeweils eine Drohne entdeckt worden.

05.36 Uhr: Ukraine drängt Belarus zum Truppenrückzug an gemeinsamer Grenze

Die Ukraine fordert von Belarus den Abzug der nach ukrainischen Angaben großen Truppenkontingente und militärischen Ausrüstung an der gemeinsamen Grenze. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums wird die Regierung in Minsk nachdrücklich aufgerufen, "feindselige Handlungen zu unterlassen" und ihre Streitkräfte aus der Grenzregion zurückzuziehen. Die Ukraine warnt Belarus eindringlich davor, unter dem Druck Moskaus "tragische Fehler" zu begehen. Eine Stellungnahme des engen russischen Verbündeten Belarus lag zunächst nicht vor.

05.30 Uhr: Selenskyj verurteilt russische Attacke auf Journalisten

Nach dem tödlichen russischen Artilleriebeschuss eines Hotels mit ausländischen Journalisten in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Attacke scharf verurteilt. "Dies ist der tägliche russische Terror", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Welt müsse schnell und entschlossen handeln, um den Aggressor Russland zu stoppen.

Bei dem Beschuss in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk war ein Hotel getroffen worden, in dem ein sechsköpfiges Team der Nachrichtenagentur Reuters übernachtete. Ein britischer Sicherheitsberater der Journalisten wurde getötet. Daneben wurden zwei weitere Journalisten verletzt, unter ihnen ist ein Deutscher.

04.57 Uhr: Gouverneur – Drohnentrümmer beschädigen Häuser in russischer Region Saratow

In der russischen Region Saratow sind nach Angaben des zuständigen Gouverneurs mehrere Häuser durch Trümmerteile abgeschossener ukrainischer Drohnen beschädigt worden. Betroffen seien die Städte Saratow und Engels, teilt Gouverneur Roman Busargin über Telegram mit. Alle Rettungsdienste seien im Einsatz. In Engels befindet sich ein strategischer Bomberstützpunkt Russlands.

02.58 Uhr: Ukraine – Abwehr russischer Drohnenangriffe

In der Region Kiew sind nach ukrainischen Angaben die Luftabwehrsysteme im Einsatz, um russische Drohnenangriffe abzuwehren. "Eine feindliche Drohnenbewegung wurde entdeckt! Die Luftabwehrsysteme in der Region sind aktiv", teilt die Militärverwaltung der Region über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Über mögliche Schäden oder Opfer liegen zunächst keine Informationen vor.