Ukraine-Ticker: Esken - Deutschland weiter solidarisch mit Kiew

10.58 Uhr: Kretschmer für Verhandlungen über Ende des Ukraine-Kriegs

Zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erneut für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg geworben. Es sei "eine tragische Entwicklung, wie viele Menschen da jeden Tag sterben", sagte er in Berlin. Kretschmer kritisierte die Politik von Außenministerin Baerbock (Grüne). Sie sage, es sei nicht Zeit für Verhandlungen, es sei Zeit für Waffenlieferungen: "Das erzählt sie uns jetzt seit zweieinhalb Jahren und jeden Tag sterben da Menschen." Dieser Weg führe "ja zu nichts. Das sehen wir ja".

Vor dem Hintergrund der Debatte über die weitere Finanzierung der Ukraine-Hilfe in der Ampel-Regierung ergänzte Kretschmer: "Was sind das für Beträge? Was könnte man sich davon sparen, wenn vor einem oder vor anderthalb Jahren Deutschland seine Rolle wahrgenommen hätte, so wie das Hans-Dietrich Genscher oder Helmut Kohl gemacht hätten? Einfach sich für Frieden eingesetzt hätten, dafür, dass die Waffen schweigen?"

10.33 Uhr: Scharfe CDU-Kritik an Ampel in Diskussion um Ukraine-Hilfe

CDU-Spitzenpolitiker haben Kritik am Vorgehen der Ampel-Regierung bei der Finanzierung weiterer Hilfen für die Ukraine geübt. "Ich glaube, das darf nicht das letzte Wort sein. Wir müssen die Ukraine weiter unterstützen", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst vor Beratungen der CDU-Gremien in Berlin. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte, es sei ein schwieriges Signal, "dass die Hampel-Ampel, wegen ihres Streits jetzt, den sie hier im Inland hat, unsere Bündnisfähigkeit im Grunde infrage stellt, unzuverlässig ist gegenüber der Ukraine". Das Land werde jetzt schwer enttäuscht sein.

Angesichts der Haushaltslage ist unklar, wie viel Geld Deutschland im kommenden Jahr für die militärische Ukraine-Hilfe bereitstellt. In einem Brief schrieb Finanzminister Lindner (FDP) an Verteidigungsminister Pistorius (SPD) und Außenministerin Baerbock (Grüne), "neue Maßnahmen" dürften nur eingegangen werden, wenn in den Haushaltsplänen" eine Finanzierung gesichert ist". Im laufenden Jahr stellt Deutschland für die militärische Unterstützung Kiews knapp 7,5 Milliarden Euro bereit, für 2025 sind 4 Milliarden vorgesehen, laut Medienberichten ist das Geld bereits weitgehend verplant.

10.23 Uhr: Deutsche Debatte über Ukraine-Hilfen belastet Europas Rüstungs-Aktien

Medienberichte über Einschränkungen bei Militärhilfen für die Ukraine aus Deutschland drückt den gesamten europäischen Rüstungssektor. Die Titel von Konzernen wie Hensoldt, Rheinmetall, Saab, BAE Systems und Leonardo verloren zwischen zwei und knapp sechs Prozent. Nach der aktuellen Haushaltsplanung der Ampelkoalition soll nur noch bereits bewilligte Militärhilfe an Kiew geliefert werden, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Dies habe Finanzminister Christian Lindner dem Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt.

09.44 Uhr: Russland erklärt Stiftung von US-Schauspieler George Clooney für unerwünscht

Russlands Generalstaatsanwaltschaft hat die Stiftung Clooney Foundation for Justice von US-Schauspieler George Clooney und dessen Ehefrau Amal Clooney für unerwünscht erklärt und damit faktisch verboten. Die Organisation leiste "umfangreiche Arbeit, um Russland zu diskreditieren, unterstützt aktiv falsche Patrioten und Mitglieder verbotener terroristischer und extremistischer Gruppen", hieß es. Die Stiftung treibe zudem "unter dem Deckmantel humanitärer Ideen (...) Initiativen für strafrechtliche Ermittlungen gegen die höchsten russischen Behörden voran".

Im Juli hatte die Clooney-Stiftung zusammen mit weiteren Nichtregierungsorganisationen Klage gegen Russland wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen vor dem UN-Menschenrechtsausschuss eingereicht. Konkret ging es dabei um einen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Winnyzja vor zwei Jahren.

08.16 Uhr: Esken - "Solidarität mit Ukraine wird nicht eingefroren"

SPD-Co-Chefin Saskia Esken hat die Debatte um eine Deckelung der deutschen Ukraine-Militärhilfen verteidigt. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte sie zu dem Vorhaben, statt weiteren Haushaltsmitteln künftig Zinsen aus eingefrorenen russischen Vermögen zu verwenden: "Das ist in der G7 beschlossen und die rechtlichen Fragen werden geklärt. Es ist wichtig, dass die G7-Staaten gemeinsam Verantwortung übernehmen. Deutschland ist sehr stark in der Unterstützung der Ukraine und das werden wir auch bleiben. Und wenn es nicht reicht, wird dieser Staat und diese Regierung selbstverständlich willens sein, die Ukraine so zu unterstützen, wie es notwendig ist. Die Solidarität mit der Ukraine wird nicht eingestellt oder eingefroren. Wir stehen an der Seite der Ukraine."

07.48 Uhr: Bericht - Russland fordert von Deutschland Aufklärung zu Nord-Stream-Explosionen

Russland hat einem Medienbericht zufolge in Deutschland Beschwerde über die Ermittlungen zu den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines im Jahr 2022 eingelegt. "Deutschland und andere betroffene Länder" müssten ihren Verpflichtungen im Rahmen der Anti-Terror-Konventionen der Vereinten Nationen nachkommen, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA den Leiter der Europa-Abteilung im russischen Außenministerium, Oleg Tjapkin. Man habe "entsprechende Ansprüche in dieser Angelegenheit offiziell bilateral geltend gemacht, auch gegenüber Berlin".

Die beiden Nord-Stream-Doppelröhren waren im September 2022 durch Detonationen in der Ostsee beschädigt worden. Russland macht die USA, Großbritannien und die Ukraine dafür verantwortlich. Vergangene Woche war ein europäischer Haftbefehl gegen einen in Polen lebenden Ukrainer wegen des Sabotage-Akts erlassen worden.

07.22 Uhr: Ukraine zu Luftangriff in der Nacht - Alle elf Drohnen zerstört

Bei einem nächtlichem Luftangriff Russlands auf die Ukraine sind nach Angaben der Lufwaffe sämtliche Drohnen zerstört worden. Es habe sich um elf Drohnen gehandelt, teilte die Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Sie seien unter anderem auf Kiew gerichtet gewesen. Drohnen seien aber auch über anderen Regionen wie Charkiw, Sumy und Donezk zerstört worden.

06.28 Uhr: Kiew meldet neuen russischen Luftangriff

Nach Angaben der Militärverwaltung von Kiew sind Luftabwehreinheiten am Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt im Einsatz, um einen russischen Luftangriff abzuwehren. Dies teilte die Behörde über den Nachrichtendienst Telegram mit Reuters-Augenzeugen berichten von Explosionsgeräuschen, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeuten. Weitere Details zum Ausmaß des Angriffs und möglichen Schäden sind derzeit nicht bekannt.

05.31 Uhr: SPD-Außenpolitiker kritisiert Finanzstreit um Ukraine-Hilfe

Das Vorgehen der Koalition bei der weiteren Finanzierung der Ukraine-Hilfen stößt auch intern auf Kritik. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses des Auswärtigen, der Sozialdemokrat Michael Roth, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Es ist ein fatales Signal der Bundesregierung in Richtung Ukraine, wenn in den künftigen Haushalten des Bundes keine weiteren Mittel für neue Militärhilfen eingeplant werden."

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte in einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geschrieben, "neue Maßnahmen" dürften nur eingegangen werden, wenn in den Haushaltsplänen für dieses und die kommenden Jahre "eine Finanzierung gesichert ist". Es müsse sichergestellt sein, "dass die Obergrenzen eingehalten werden".

05.12 Uhr: Woelki - Ukrainer hoffen auf Friedens-Plattform mit Vatikan

Bei seiner Ukraine-Reise hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki eine große Hilflosigkeit festgestellt, wie der russische Angriffskrieg gegen das Land gestoppt werden kann. Immer wieder habe er aber die Forderung gehört, dass der Heilige Stuhl, das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen eine Plattform schaffen sollten, wo zunächst einmal humanitäre Hilfe organisiert wird, sagte der Erzbischof der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). "Und die Hoffnung ist, dass in nicht allzu langer Zeit Diplomaten und Politiker auf diese Plattform aufspringen können, um dann Friedensgespräche zu beginnen."

Woelki hält sich seit Mittwoch in der Ukraine zu einem Solidaritätsbesuch auf und will am Montag zurückkehren. Auf die Frage, ob die Ukrainer ans Aufgeben denken, sagte er: "Die Menschen setzen alles daran, in einem souveränen Land zu leben. Sie wollen sich nicht mehr von Russland sagen lassen, was sie zu tun oder zu lassen haben."

02.11 Uhr: Selenskyj - Ukraine will Pufferzone auf russischem Gebiet schaffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nun ebenfalls als Ziel für den Vorstoß ukrainischer Truppen in der westrussischen Region Kursk die "Schaffung einer Pufferzone auf dem Territorium des Aggressors" genannt. Angesichts der schweren Kämpfe dort sowie im Osten der Ukraine bat er die westlichen Partner in seiner abendlichen Videoansprache um schnellen Nachschub an Waffen und Munition. "Der Krieg kennt keine Ferien", sagte Selenskyj vor allem an die Adresse der USA, Großbritanniens und Frankreichs.

Die ukrainischen Soldaten leisteten zwar "hervorragende Arbeit", so Selenskyj: "Aber wir müssen die Versorgung durch unsere Partner beschleunigen, wir bitten darum." Die Ukraine brauche Lösungen, sie sei vor allem auf ein rechtzeitiges Eintreffen der zugesagten Hilfepakete angewiesen.