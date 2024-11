Ukraine-Ticker: Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw

09.57 Uhr: Mindestens 15 Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw

Bei dem jüngsten Luftangriff Russlands auf die Stadt Charkiw sind dem Gouverneur der gleichnamigen Region zufolge mindestens 15 Menschen verletzt worden. Durch die Einschläge der Bomben am Sonntag seien zwei Wohnhäuser sowie zwei Supermärkte, ein Cafe, zahlreiche Kioske und ein Einkaufszentrum beschädigt worden, schreibt Oleh Synjehubow auf Telegram. Unter den Verletzten seien vier Mitarbeiter des Innenministeriums. Auch in Gegenden um die Stadt herum seien Bomben eingeschlagen.

09.38 Uhr: Borrell zu Gesprächen über Verteidigung in Südkorea

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell tauscht sich mit Vertretern der südkoreanischen Regierung über Verteidigungspolitik und Sicherheitsfragen aus. Er möchte die Kooperation zwischen der EU und Südkorea in beiden Bereichen auf die nächste Stufe bringen, schreibt Borrell auf X im Hinblick auf Gespräche mit dem südkoreanischen Außenminister Cho Tae Yul. Bei dem ersten Treffen im Rahmen eines Strategischen Dialogs zwischen der EU und Südkorea ist die Entsendung nordkoreanischer Soldaten zur Unterstützung Russlands ein wichtiges Thema. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, dass Borrell bei einem Gespräch mit Verteidigungsminister Kim Yong Hyun seine Besorgnis über die Entwicklung zum Ausdruck brachte.

08.48 Uhr: Selenskyj gratuliert Sandu zu Wahlsieg in Moldau und fordert "einiges Europa"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der proeuropäischen Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, zu ihrer Wiederwahl gratuliert und zur Einheit in Europa aufgerufen. "Nur echte Sicherheit und ein friedliches und geeintes Europa können jedem Einzelnen und jeder Familie das Vertrauen garantieren, das sie brauchen, um der Zukunft mit Hoffnung und Gewissheit entgegenzutreten", erklärte Selenskyj am Montag im Onlinedienst X.

08.35 Uhr: Baerbock zu Besuch in Kiew eingetroffen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem achten Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 eingetroffen. In der ukrainischen Hauptstadt möchte sie sich einen Überblick über die aktuelle Lage im ukrainischen Abwehrkampf verschaffen. Bei ihrer Ankunft am Montagmorgen erklärte Baerbock: „Fast 1000 Tage erschüttert Putins Krieg den Alltag der Ukrainerinnen und Ukrainer – nicht aber ihren Mut und ihre Hoffnung auf ein sicheres Leben in einer freien Ukraine.“

In Kiew sind Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha sowie ein Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgesehen. Baerbock betonte: „Fast 1000 Tage sehnen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer nach Frieden. Seit Tag eins – und gerade jetzt – gilt unverrückbar: Deutschland steht gemeinsam mit vielen Partnern weltweit felsenfest an der Seite der Ukraine.“ Sie versicherte, dass Deutschland die Ukraine „so lange unterstützen“ werde, „wie sie uns brauchen, damit sie ihren Weg zu einem gerechten Frieden gehen können“.

05.41 Uhr: Trump und Harris in der Ukraine-Politik - America First gegen Bündnistreue

Die Positionen sind entgegengesetzt: Der Republikaner ist ein entschiedener Gegner der Milliardenhilfen für Kiew - mit seinem Amtsantritt wäre absehbar, dass die USA als wichtigster Geldgeber Kiews wegfallen. Trump will ein schnelles Ende des Krieges herbeiführen, was vermutlich bedeuten würde, dass die Ukraine zur Abgabe eines großen Teils des von Russland besetzten Territoriums gezwungen würde. Zugleich erzählt der Immobilienmilliardär gerne, dass er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "großartig" zurecht komme.

Harris hingegen hat nie einen Zweifel an der US-Unterstützung für die Ukraine gelassen, die "so lange wie nötig" geleistet werde. Angesichts des russischen Angriffskrieges stünden die USA, der größte Geberstaat, "fest an der Seite der Ukraine und unserer Nato-Verbündeten".

04.58 Uhr: UN-Chef fürchtet Eskalation in Ukraine-Krieg

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einem möglichen Einsatz nordkoreanischer Soldaten aufseiten Russlands im Ukraine-Krieg gewarnt. Berichte darüber hätten ihn „sehr beunruhigt“, sagte Guterres laut einer Mitteilung in New York. „Das würde eine sehr gefährliche Eskalation des Krieges in der Ukraine darstellen. Alles muss getan werden, um jegliche Internationalisierung dieses Konflikts zu verhindern.“ Der UN-Chef bekräftigte zudem seine Unterstützung für einen „fairen, anhaltenden und umfassenden Frieden“ in der Ukraine.

Nach Angaben der Vereinigten Staaten stehen bis zu 8.000 nordkoreanische Soldaten nahe der ukrainischen Grenze und könnten in den kommenden Tagen von Russland im Krieg eingesetzt werden. Russlands Präsident Wladimir Putin bestreitet die Anwesenheit nordkoreanischer Soldaten nicht und behauptet, dass die Ukraine ihrerseits auf Personal aus NATO-Staaten zurückgreife.

Neben Soldaten erhält Russland auch Waffen und große Mengen Munition aus Nordkorea. Erst vor wenigen Tagen kündigte die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Huin bei einem Besuch in Moskau an, dass ihr Land Russland „bis zum Tag des Sieges“ über die Ukraine unterstützen werde.

02.00 Uhr: Von der Leyen lobt Sandus "seltene Art von Stärke"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der prowestlichen Staatschefin der Republik Moldau, Maia Sandu, zu ihrer Wiederwahl im Präsidentenamt gratuliert. "Es erfordert eine seltene Art von Stärke, die Herausforderungen zu meistern, mit denen Sie bei dieser Wahl konfrontiert waren", schrieb von der Leyen auf der Plattform X. "Ich freue mich, weiter mit Ihnen auf eine europäische Zukunft für die Republik Moldau und ihr Volk hinzuarbeiten."

Moldau ist wie die Ukraine EU-Beitrittskandidat, weshalb auch der Westen genau auf die Ergebnisse schaut. Ihr Gegner Stoianoglo wollte dagegen auch eine Zusammenarbeit mit Russland.

01.59 Uhr: Staatschefin Sandu erklärt sich zur Siegerin der Stichwahl ums Präsidentenamt in Moldau

Die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu bleibt Präsidentin in Moldau: In der Stichwahl am Sonntag setzte sich die 52-Jährige mit rund 55 Prozent der Stimmen gegen den russlandfreundlichen Kandidaten Alexandr Stoianoglu durch. In einer versöhnlichen Rede rief Sandu am Sonntagabend zur Einheit auf und erklärte, sie habe sowohl die Stimmen ihrer Anhänger als auch die ihrer Gegner gehört. Sie sprach von einer "Lehrstunde in Demokratie" und kündigte an, das Land auf die Parlamentswahlen im kommenden Sommer vorzubereiten und die Demokratie zu bewahren. Diese Ziele nannte sie als Hauptaufgaben für die kommenden Jahre.