Keine Strafe gegen Trump im Schweigegeldprozess

Im New Yorker Schweigegeld-Prozess wurde heute – zehn Tage vor seiner Vereidigung – das Strafmaß gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump verkündet. Der dürfte angesichts der Gerichtsentscheidung frohlocken: Er erhält keine Strafe. Zugleich bestätigte das Gericht den Status des designierten US-Präsidenten als verurteilter Straftäter. Trump war der Strafmaßverkündung lediglich per Video zugeschaltet.

Richter Juan M. Merchan entschied sich für eine sogenannte "unconditional discharge" (bedingungslose Straffreiheit), wonach Trump keine Haftstrafe bekommt, keine Bewährungsauflagen erfüllen und kein Bußgeld zahlen muss. Unmittelbare Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaft dürfte dieses recht selten eingesetzte Strafmaß nicht haben, es ist eher symbolischer Natur. Merchan hätte Trump theoretisch eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren geben können.

Richter lehnten Trumps Eilantrag gegen den Termin ab

Trump hatte im Vorfeld den Supreme Court eingeschaltet, um den heutigen Termin kurz vor seiner Amtseinführung in zehn Tagen zu verhindern. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte einen Eilantrag von Trumps Anwälten jedoch ab. In dem Prozess ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 US-Dollar Schweigegeld, die Trump vor einigen Jahren an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ.

Schweigegeld sollte Trumps Chancen im Wahlkampf verbessern

Verurteilt ist Trump bereits. Im Mai 2024 befand eine Jury in New York, dass er im Wahlkampf 2016 die Zahlung an die Pornodarstellerin verschleiert hat, um sie zum Schweigen zu verpflichten. Er wurde damals in 34 Anklagepunkten wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen schuldig gesprochen. Daniels war später dennoch an die Öffentlichkeit gegangen und hatte über eine Sexaffäre mit dem verheirateten Trump berichtet, die dieser bestritt. Die Anklage ging davon aus, dass die Zahlung verschleiert wurde, um Trumps Chancen auf einen Wahlsieg zu verbessern.

Erster verurteilter Straftäter im Weißen Haus

Am 20. Januar legt der 78-jährige Trump seinen Eid für seine zweite Amtszeit vor dem Kapitol ab. Obwohl der Fall ohne Haft-, Geld- oder Bewährungsstrafe abgeschlossen wurde, zieht Trump als erster verurteilter Straftäter in der US-Geschichte ins Weiße Haus ein.

Unterdessen hat Trump mitgeteilt, dass er ein Treffen mit Russlands Präsident Putin vorbereitet. Dabei soll es um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen.

Mit Informationen von dpa und AFP