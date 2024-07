Extrem gefährlicher Hurrikan: Karibik rüstet sich für "Beryl"

Der erste heftige Hurrikan der Saison hat sich am Montag seinen Weg in die Karibik gebahnt. Nachdem er sich zwischenzeitlich ein wenig abgeschwächt hatte, erstarkte "Beryl" am Montag wieder zu einem extrem gefährlichen Hurrikan der Kategorie 4. Für Barbados, St. Lucia, Grenada, Tobago sowie St. Vincent und die Grenadinen wurden Hurrikanwarnungen ausgegeben. Das Hurrikan-Warnzentrum in Miami warnte vor lebensbedrohlichen Windböen und Sturmfluten. Die Lage sei sehr gefährlich.

Die Katastrophenschutzbehörde von Grenada erklärte, der sich schnell fortbewegende "Beryl" werde den Erwartungen nach zwischen 8.00 und 20.00 Uhr auf Land treffen. Am Morgen (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) lag das Auge des Wirbelsturms nach Angaben der US-Wetterbehörde NOAA 125 Kilometer östlich der Insel Grenada und 165 Kilometer südsüdöstlich von St. Vincent.

"Möge Gott uns beschützen": Karibische Inselkette stark gefährdet

Grenada sowie St. Vincent und die Grenadinen seien am stärksten gefährdet, ab dem frühen Montag (Ortszeit) in das Zentrum des Wirbelsturms zu geraten, warnte das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA (NHC). Es seien "potenziell katastrophale Windschäden" zu erwarten.

"Wenn dieser Hurrikan wie vorhergesagt auf uns trifft (...), werden wir viele Verluste und Schäden erleiden, sowohl für einzelne Familien als auch als für das ganze Land", sagte der Premierminister von St. Vincent und die Grenadinen, Ralph Gonsalves, in einer Ansprache an die Nation. "Möge Gott uns alle leiten und beschützen", teilte der Premierminister von St. Lucia, Philip Pierre, auf Facebook mit und rief einen nationalen Stillstand aus.

Schulschließungen und Ausgangssperren: Behörden warnen vor Hurrikan

Vor Eintreffen des Hurrikans "Beryl" im Südosten der Karibik haben die Behörden die Bevölkerung dazu aufgefordert, Schutz vor den erwarteten starken Winden und dem hohen Wellengang zu suchen. In Tobago wurden laut einer hochrangigen Behördenvertreterin der Ausnahmezustand ausgerufen und Schulen für Montag geschlossen. Der Regierungschef von Grenada, Dickon Mitchell, appellierte an die Bürger, sich rasch vor dem Wirbelsturm in Sicherheit zu bringen und die nächtliche Ausgangssperre zu respektieren.

Als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 verzeichnete er Windgeschwindigkeiten von 215 Kilometern pro Stunde. Mitte der Woche könnte er sich abschwächen, dürfte aber weiter ein Hurrikan bleiben, während er über Jamaika Richtung Mexiko weiterzieht. Die Meteorologen warnten vor einer bis zu drei Meter hohen Sturmflut. Auf Barbados und den umliegenden Inseln könnten bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Experten: "Beryl" ist ein "historischer Hurrikan"

Wetterexperten sprachen bereits von einem historischen Hurrikan. Im Juni habe sich so weit östlich im Atlantik seit 1933 kein Hurrikan mehr gebildet, sagte Hurrikanforscher Philip Klotzbach von der Colorado State University.

Klotzbachs Kollege Michael Lowry ergänzte, so etwas sei äußerst selten. "Ungewöhnlich ist eine Untertreibung. 'Beryl' ist bereits ein historischer Hurrikan, und er hat noch nicht einmal zugeschlagen", sagte er. Die Wassertemperatur im Atlantik sei derzeit so hoch wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen zu diesem Zeitpunkt im Jahr, sagte Experte Brian McNoldy von der Universität von Miami.

Prognose: Hurrikan-Saison dieses Jahr ungewöhnlich stark

Die Hurrikan-Saison über dem Atlantik könnte daher nach Einschätzung der US-Wetterbehörde in diesem Jahr ungewöhnlich stark ausfallen. Ursachen seien unter anderem überdurchschnittlich hohe Wassertemperaturen im Atlantik und das erwartete Einsetzen von "La Niña", einer Phase kühleren Wassers im Pazifik.

Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte angesichts des Hurrikans die Reise- und Sicherheitshinweise für Barbados, St. Vincent und die Grenadinen, St. Lucia, Grenada sowie Trinidad und Tobago. Reisende sollten die örtlichen Nachrichten beachten und den Anweisungen der Lokalbehörden folgen, heißt es.

Mit Informationen von AFP und dpa