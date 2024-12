Zahlreiche Brände in Oberbayern - teils hoher Schaden

Rund 500.000 Euro Schaden entstand gar bei einem Brand auf dem Betriebshof eines Bauhofs im Landkreis Dachau. Es habe sich niemand verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer war demnach am Freitag wegen eines technischen Defekts an einem Schneepflug in einer Halle des Betriebshofs in Schwabhausen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten. Das Feuer habe aber weitere Fahrzeuge und die Halle beschädigt. Eine genaue Anzahl und ob es sich dabei um weitere Schneepflüge handelte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Mutmaßliche Brandstiftung in Altötting

Glimpflich endete ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altötting. Hier wurde ein 40-Jähriger wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen. Der Mann soll in der Nacht auf Samstag ein Feuer vor einer Wohnungstür gelegt haben, das jedoch von allein wieder erlosch. Wie die Polizei mitteilte, wurde auch hier niemand verletzt, der 40-Jährige kam in eine Fachklinik.

Wohnung nach angebranntem Essen entraucht

Ein fast schon kurioser Feuerwehreinsatz wird aus München gemeldet: Den anrückenden Helfern der Münchner Feuerwehr erklärte eine Mieterin die völlige Verrauchung ihrer Wohnung mit leicht angebranntem Essen. Unter Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute am späten Samstagabend auf die Suche - und entdeckten im Backofen ein völliges verkohltes Baguette. Die Wohnung musste mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden.

Brennender E-Scooter kreativ gelöscht

Kreativitiät bewies die Münchner Feuerwehr ebenfalls am Samstagabend noch bei einem weiteren kleinen Brand: Im Münchner Hirschgarten war ein E-Scooter in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr machte sich sofort an die Arbeit, bemerkte aber selbst nach 400 Litern Wasser keine wesentliche Besserung bei der Rauchentwicklung am Akku. Deswegen suchten die Feuerwehrleute nach alternativen Löschmöglichkeiten. Die Lösung war schließlich ein verlassener Einkaufswagen, den sie in der Nähe entdeckten. Den kleideten sie mit einer Plane aus, füllten ihn mit Wasser und versenkten darin den E-Scooter. Ergebnis: Die Rauchentwicklung ließ deutlich nach und der brennende Akku kühlte endlich ab.

Mit Informationen von dpa.