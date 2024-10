Wolfsspuren am Grünten im Allgäu bestätigt

Das Landratsamt Oberallgäu hat die Bestätigung vom Landesamt für Umwelt, LfU, vorliegen: Demnach handelt es sich um einen männlichen Wolf, der 2023 im Altmühltal geboren und registriert wurde. Ob der Wolf zwischenzeitlich das Gebiet verlassen hat oder sich noch dort aufhält, sei ungewiss, schreibt das Landratsamt Oberallgäu.

Was zu tun ist, wenn man einem Wolf begegnet

Hundehalter werden gebeten, ihre Tiere an der Leine zu führen, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Wölfe hielten in der Regel zwar Abstand und mieden direkten Kontakt zu Menschen. Sollte man dennoch einem Tier begegnen, könnten Wölfe in der Regel durch laute Geräusche, wie Rufen oder Händeklatschen, vertrieben werden.

Schon der zweite Nachweis für einen Wolf im Oberallgäu

Erst Anfang September war ein Wolf von einer Wildkamera im Bereich der Oberallgäuer Sonnenköpfe fotografiert worden. Die Sonnenköpfe liegen zwischen Bad Hindelang und Oberstdorf und sind Teil der Allgäuer Hochalpen.