Von Industriehalle bis Kurpark: Weihnachtsmärkte in Oberfranken

Glühweinduft, Kerzenschein und Leckereien – in Oberfranken starten in diesen Tagen zahlreiche Weihnachtsmärkte in die Vorweihnachtszeit. So wird zum Beispiel der Bayreuther Christkindlmarkt bereits an diesem Montag um 17 Uhr eröffnet. Neben 40 Buden wird ein umfangreiches Programm geboten, von Theateraufführungen über Musik bis hin zu Vorlesungen.

Auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Hof eröffnet bereits am Montag und bietet neben der Glühweinpyramide ein neues "Hofer Winterstübla" an, das bei kulinarischen Genüssen zum Verweilen einlädt.

Kostenlose Shuttlebusse in Bamberg und Kronach

Morgen eröffnet dann der Weihnachtsmarkt in Bamberg mit einer großen Weihnachtspyramide am Maxplatz. Neben klassischen Leckereien werden in diesem Jahr auch geräucherte Forellen aus einer Biofischzucht angeboten. An den vier Adventssamstagen sind die Busse in der Stadt und von den Park&Ride-Parkplätzen kostenlos.

Auch in Kronach werden die Besucher an den Adventswochenenden mit Shuttlebussen im 30-Minutentakt zur Festung Rosenberg gefahren. Die Festungsweihnacht im Wallgraben ist jeweils am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Zudem gibt es ab dem 2. Dezember einen Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz.

Märchenwald in Lichtenfels

Der Lichtenfelser Weihnachtsmarkt mit dem Märchenwald und einer großen Märchenwaldeisenbahn ist ein Highlight für Familien mit Kindern. Die Kindereisenbahn dreht täglich ihre Runden über den Märchenwald, der am Lichtenfelser Marktplatz aufgebaut ist. Der Weihnachtsmarkt startet ebenso wie der in Coburg am 29. November.

Rund um das Prinz-Albert-Denkmal am Coburger Marktplatz laden dann festlich geschmückte Verkaufsstände zum Einkaufen, Bummeln und Verweilen ein. Auch bei einer kulinarischen Besonderheit, dem "Glühbier". Es wird in Belgien gebraut und seit vielen Jahren für den Coburger Weihnachtsmarkt hergestellt. Das Deutsche Reinheitsgebot für Bier erlaubt keine Zusatzstoffe, weswegen die Schaustellerfamilie Pazdera das Bier in Belgien brauen und nach Coburg bringen lässt.

Adventszauber in Industriehalle und Kurpark

In Weißenstadt findet am 1. Advent und am 3. Adventswochenende ein romantischer Weihnachtsmarkt im Kurpark statt. Zwischen den am See gelegenen Ruinen der ehemaligen Steinschleiferei werden in 26 Hütten traditionell Weihnachtsschmuck, Lebkuchen und Glühwein angeboten. Es wird Blasmusikkonzerte geben und am dritten Advent tritt eine Alphorngruppe auf. Zudem gibt es Alpakas zu streicheln.

In Marktredwitz findet erstmals jeweils von Donnerstag bis Sonntag ein sogenannter "Adventszauber" in der Glasschleif statt – einer sanierten Industriehalle im Zentrum von Marktredwitz. Hier kann man vor Wind und Wetter geschützt bummeln und Glühwein trinken.