Ur-Pandas lebten vor Millionen von Jahren im Allgäu

Nicht nur Vegetarisches stand auf dem Speiseplan

Die Erkenntnis: Der Bär aus der Hammerschmiede war weder ein Spezialist für harte Pflanzen, noch ein reiner Fleischfresser wie der Eisbär. Die Ernährung der ausgestorbenen Art ähnelte eher der eines modernen Braunbären und enthielt sowohl pflanzliche als auch tierische Bestandteile. "Diese Ergebnisse sind wichtig für unser Verständnis der Evolution von Bären", erklärt Professorin Böhme.

Eine Spezialisierung in der Ernährung der Pandas, die heute vorrangig aus harter pflanzlicher Nahrung, insbesondere Bambus besteht, sei erst spät in ihrer Evolution erfolgt. Wissenschaftlich interessant sei nun, wie sich bei ursprünglichen Fleischfressern eine Anpassung an eine solch extreme pflanzliche Ernährungsweise entwickelte.

Hammerschmiede ein Lebensraum für viele Arten

Neben dem "Kretzoiarctos beatrix" hat das Team um Professorin Böhme bei neueren Ausgrabungen in der Tongrube Hammerschmiede (externer Link) Fossilien von insgesamt 27 weiteren Raubtierarten entdeckt. Die Spanne dieser Räuber reicht von kleinen, wieselartigen Fleischfressern bis hin zu großen Hyänen und Säbelzahnkatzen, die mehr als 100 Kilogramm auf die Waage gebracht haben dürften.

Eine derart vielfältige Raubtierpopulation sei laut Böhme nicht nur fossil äußerst selten. Es gebe auch kaum einen modernen Lebensraum mit ähnlich vielen Arten. Das zeige, dass das Ökosystem der Hammerschmiede sehr gut funktioniert haben muss. "Es scheint, dass die Ressourcen der Hammerschmiede reich genug waren, um den Bedarf aller Arten zu decken", so die Wissenschaftlerin.

