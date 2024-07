Typisierungsaktion des VfB Straubing für die sechsjährige Fiona

Eltern und Großeltern kennen das: Wenn Kinder krank sind, leidet man mit, ist selber noch viel kränker, obwohl einem nichts fehlt. Wie muss es sein, wenn man von heute auf morgen erfährt: Das Kind ist lebensgefährlich krank, es hat Blutkrebs.

So ging es der Familie der kleinen Fiona aus dem niederbayerischen Straubing in diesem Frühjahr. Das sechs Jahre alte Mädchen braucht nun eine Stammzellenspende, um weiterleben zu können.

Typisierungsaktion: Freitag ab 14 Uhr am Peterswöhrd

Die Fußballer des FSV VfB Straubing tun alles, um die Fiona und ihre Familie zu unterstützen. Denn Fionas Papa ist im Verein als Jugendbetreuer engagiert. So hat der Club jetzt eine Typisierungsaktion organisiert – gesucht wird ein möglicher Stammzellenspender für die Sechsjährige.

Jede und jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahre kann sich am heutigen Freitag zwischen 14 und 18.30 Uhr im Vereinsheim Am Peterswöhrd als mögliche Stammzellenspenderin oder möglicher Stammzellenspender registrieren. Dazu braucht es lediglich einen Abstrich der Wangenschleimhaut mittels spezieller Wattestäbchen. Dann werden im Labor verschiedene Gewebemerkmale bestimmt.

DKMS arbeitet allein mit Spenden

Damit eine Stammzellentherapie erfolgreich sein kann, müssen Spender und Empfänger sogenannte "genetische Zwillinge" sein. Die Kosten für die Gewebeanalyse möglicher Stammzellenspender betragen rund 50 Euro, die von der gemeinnützigen DKMS (ehemals: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) getragen werden. Die Organisation ist allein auf Spenden angewiesen.

Ostbayerische Sportlerfamilie hilft mit

"Wir hoffen, dass wir zusätzlich neben Fiona auch anderen Erkrankten helfen können", sagte Fionas Vater, Tobias Nagl vom FSV VfB Straubing, dem BR. Die Typisierungsaktion für Fiona in Straubing wird von der "ostbayerischen Sportlerfamilie", unter anderem von den Straubing Tigers, unterstützt. So kommt Tigers-Spieler Marcel Brandt bereits um 14 Uhr zu einer Autogrammstunde ins Vereinsheim der Straubinger Fußballer. Außerdem haben alle, die sich typisieren lassen, am Abend freien Eintritt zum Heimspiel des FSV VfB Straubing gegen den ASCK Simbach in der Bezirksliga-West.

Besonders gesucht: Menschen aus dem Kosovo

Wie die DKMS berichtet, sollen mit der Typisierungsaktion in Straubing vor allem auch Menschen angesprochen werden, die aus dem Kosovo stammen. Weil Fionas Eltern von dort nach Niederbayern gekommen sind, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass in der kosovarischen Gesellschaft ein "genetischer Zwilling" Fionas gefunden werden könne, so die DKMS. Denn die für eine erfolgreiche Stammzellentransplantation entscheidenden Gewebemerkmale unterschieden sich regional.

Über 100.000 zweite Lebenschancen durch Spender

Dennoch sei sehr wichtig, dass die Spenderdatei wachse, betont die DKMS. Laut einer Sprecherin werden allein bei der DKMS jeden Tag im Schnitt 23 Stammzellenübertragungen vorbereitet. Inzwischen habe die Organisation seit ihrer Gründung mehr als 115.000 zweite Lebenschancen ermöglicht. Die Sprecherin sagte dem BR, bei der im Jahr 1990 gegründeten DKMS sind derzeit weltweit rund 12 Millionen mögliche Stammzellenspenderinnen und -spender registriert.

Fiona muss mehrmals die Woche ins Krankenhaus

Statt mit Puppen zu spielen, mit ihren Brüdern zu kuscheln oder zu malen, wir die sechsjährige Fiona derzeit mehrmals pro Woche in einem Krankenhaus behandelt. Ihr größter Wunsch wäre, so die Sprecherin der DKMS, dass sie in Paris im Disneyland ihr Comic-Helden Micky Maus und Minnie treffen kann.

Weltweite Suche nach Spendern möglich

Neben der DKMS betreiben auch andere gemeinnützige Organisationen und Stiftungen Stammzellenspenderdatenbanken. Zum Beispiel die Stiftung AKB, die Stefan-Morsch-Stiftung oder die Deutsche Stammzellenspenderdatei. Die Datenbanken sind aber auch international untereinander verknüpft, so dass Kliniken weltweit nach möglichen Stammzellenspendern für ihre Patienten suchen können.