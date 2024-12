Trotz knapper Zeit: Wie mehr fürs Ehrenamt begeistern?

Ergänzend dazu formuliert User "Mia_langts_etz_langsam": "Man macht sich als Ehrenamtliche/r krumm, werkelt und tut und wenn es darauf ankommt, einen Auftritt, ein Projekt, … konkret werden zu lassen, hört man Gemecker aus den Reihen der Mitglieder hinsichtlich der Organisation, Unterstützung bekommt man aber keine. (...) Ärger und Verdruss hab ich in meinem Beruf zur Genüge, das brauch ich nicht auch noch in der Freizeit – ich hab mein Ehrenamt niedergelegt."

Die Motivation für ein Ehrenamt kann laut Martina Wurth ganz unterschiedlich sein. Sie kümmert sich hauptamtlich um die Ehrenamtsbetreuung für "KulturRaum München", wo 2024 offene Stellen laut Wurth gut neu besetzt werden konnten. "Ich erlebe, dass es die Unterscheidung zum beruflichen Kontext braucht. Das heißt, wenn ich ein Ehrenamt mache, motiviert es, wenn ich dann kein Problemlöser mehr sein muss. Sondern dass ich dahingehe, genau weiß, was ich zu tun habe, und wenn es Probleme gibt, dann kann ich die sofort weitergeben."

Es spiele eine entscheidende Rolle, dass es wie beim "KulturRaum" eine Person gibt, "die wirklich für die Ehrenamtlichen zuständig ist, von der Akquise bis zur Betreuung, und das nicht von anderen mitgemacht wird". Doch nicht jede Initiative kann sich das leisten.

Welche Rolle Anerkennung spielt

Wurth erzählt: Veranstaltungen, die sie als Zeichen der Wertschätzung für ihre Ehrenamtlichen organisierten, etwa eine exklusive Museumsführung, würden Zugehörigkeitsgefühl erzeugen – etwas, das manche explizit für ein Ehrenamt motiviert.

Stichwort Anerkennung: Müsste man Angebote, wie die bayerische Ehrenamtskarte, bekannter machen? Braucht es andere Formen der Anerkennung? Das sind Fragen, die Doris Rosenkranz aufwirft. Sie ist Professorin an der TH Nürnberg und für den "Ehrenamtskongress Bayern" verantwortlich.

Veränderte Situation: Mehr Menschen arbeiten Vollzeit

Denn, wie auch BR24-Userin "Amelia" feststellt: Es gab einige gesellschaftliche Veränderungen. "Ehrenamtliche Engagement kam früher von den Frauen, die finanziell den Rücken freihatten und somit Zeit übrig, und von den Männern, die zwar Geld verdienen mussten, aber den Haushalt komplett besorgt bekamen. Dieses alte, oft belächelte, aber meist gut funktionierende Modell, ist weitgehend zerstört worden. Wo also sollen Zeit und Kraft für Ehrenämter denn herkommen?"

Rosenkranz bestätigt: Um 1900 bis 1960 sei man in bestimmten Regionen Bayerns "sozusagen in ein Ehrenamt hineingewachsen" – wie der Vater, so der Sohn; auch aus Mangel an Alternativen. "Ungefähr seit Ende der 1960er Jahre hat sich der Arbeitsmarkt stark geändert. Es sind vor allem viel mehr Frauen berufstätig. Und es sind viel mehr Menschen berufstätig, die anderswo arbeiten, als sie leben, das heißt, man hat die Pendelei. Und auch weil Zeit noch einmal wertvoller geworden ist, achten Menschen inzwischen eher drauf, wo sie ihre Zeit verbringen."

Rosenkranz stellt fest: "Viele Menschen haben Interesse, mitzugestalten. Aber sie würden sich ungern für einen längeren Zeitraum binden." Probleme bereitet das unter anderem für Wahlämter mit Amtsperioden. Deshalb überlegten Vereine vermehrt: Wie können Menschen über "Schnupper-Ehrenämter" Erfahrungen sammeln? Lässt sich die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen?

So können Organisationen vielleicht auch Befürchtungen eindämmen, wie sie Nutzer "andi71" formuliert: "(...) heute schreckt ab, dass man nirgendwo sonst so schnell verbeamtet wird wie im Ehrenamt".

Mit Blick auf Ergebnisse des "Freiwilligensurveys" sagt Rosenkranz: "Aktive und Nicht-Aktive formulierten die Sorge, dass, wenn man einmal gestartet ist, man nie wieder herauskommt." Initiativen sollten flexibler reagieren, wer wo eingesetzt werden kann.

Doch manche, wie User "BKgs", machen auch solche Erfahrungen: