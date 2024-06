"Schwarze Nüsse": Eine Delikatesse aus Oberfranken

Vor 25 Jahren haben die Saprés bereits die Walnuss im Glas für sich entdeckt. Vincents Vater kam auf die Idee mit einem befreundeten Koch. Sapré wälzte alte Kochbücher und entdeckte ein Rezept aus dem Jahr 1900. "Auf Basis dieses Rezepts haben wir dann angefangen, diese schwarzen Walnüsse zu machen. Immer wieder wurde die Mischung verfeinert. Wir haben viel getüftelt, vor allem für die Mengen, die wir verarbeiten", erklärt Vincent Saprè. Das Interesse wurde bei den Spitzenköchen geweckt, die Nachfrage stieg. "Inzwischen sind wir jährlich bei Erntemengen von bis zu drei Tonnen." Alles ist Handarbeit: vom Pflücken über das Wässern, Einlegen, Abfüllen bis zur Etikettierung.

Schwarze Nuss: Erweiterung des kulinarischen Repertoires

Die Delikatesse passt vor allem gut zu Desserts, aber auch zu Käse und Wildgerichten. Der Biss ist fest und der Geschmack intensiv, aber es ist auch nicht unbedingt ein Diätgericht. Kenner empfehlen die eingelegte Walnuss auch als Bratenfüllung, um das Gericht zu veredeln. Der Sirup lasse sich gleichzeitig in Saucen verwenden. Dazu noch klein geschnittene Nüsse einfügen. Ebenso sollen auch Geflügel und Rind geschmacklich vom Aroma der kandierten Walnüsse profitieren. Und es lässt sich, ähnlich dem Trüffel, auch als Füllung für Ravioli, als Pesto oder als Topping auf Nudelgerichten verwenden.

Das i-Tüpfelchen auf dem Gericht

Gerald Hoffmann arbeitete neun Jahre im Restaurant "Koch und Kellner". Seit dem Jahr 2019 war das Restaurant mit einem Stern bewertet. Im vergangenen Jahr hat er sich mit dem "Kulinarium" in Röthenbach an der Pegnitz selbstständig gemacht. Die eingelegte Walnuss ist ein Bestandteil seiner ausgeklügelten Gerichte. "Wir haben nach einem Produkt gesucht, das die Süße mit etwas Nussigem widerspiegelt und das war die schwarze Nuss", erzählt Gerald Hoffmann. Sie passe vor allem für Gerichte in der Herbstsaison und für Desserts oder auch zu vielen anderen Hauptgängen. "Ich kann sie mir zu Quitte gut vorstellen. Wir haben sie auch schon kombiniert mit Wurzelgemüse oder Meeresfrüchten."

Sein Favorit zurzeit: Ravioli mit einer Ziegenkäsefüllung, darauf die schwarzen Nüsse in Scheiben geschnitten, mit Saubohnen, einer Vin-Blanc-Sauce und einem Stachelbeeren-Chutney. "In erster Linie haben sie eine schöne Süße-Säure-Balance, dazu kommt der Knack, den die Nuss mitbringt, und durch den Fonds hat sie natürlich dieses wahnsinnige Aromenspiel", beschreibt der Spitzenkoch das Besondere an der schwarzen Nuss. Und: Sie ist ein regionales Produkt, was auch für Hoffmann ein wichtiger Aspekt in seiner Küche ist.

Noch gibt es nur ganz wenige Hersteller in Bayern und auch in Deutschland, die die eingelegten Walnüsse führen. Sapré bietet sie nur für den Großhandel an - neben Urwaldpfeffer und Rotem Pazifiksalz aus Hawaii, geriebenem Bottarga, Bananenmark oder eingelegter Eberesche. Letzte Neuerung: Der Anbau von Linsen in Franken.