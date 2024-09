Rund 22.600 Erstklässler in Niederbayern und der Oberpfalz

In Ostbayern starten am Dienstag mit Beginn des neuen Schuljahrs 2024/25 rund 22.600 Erstklässlerinnen und Erstklässler in ihr erstes Schuljahr. Das teilten die Regierungen von Niederbayern und der Oberpfalz mit.

Mehr Erstklässler in Niederbayern als vergangenes Jahr

In Niederbayern sind es demnach mehr als 12.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler – etwa 70 mehr als im Vorjahr. In der Oberpfalz werden rund 10.600 Kinder an Grundschulen eingeschult. Allein in Stadt und Landkreis Regensburg werden laut Mitteilung der staatlichen Schulämter insgesamt 3.340 Erstklässler in das Abenteuer Schule starten.

Verstärkt Verkehrskontrollen rund um Schulen

Da der Schulweg für die Sechs- und Siebenjährigen gefährlich sein kann, richtet die Oberpfälzer Polizei ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Kleinen. Vor allem in der Nähe von Schulen will die Polizei Fahrzeuge kontrollieren - ob sich Autofahrer an die Geschwindigkeiten halten und ob alle im Auto angeschnallt und die Kinder richtig gesichert sind.

Polizei empfiehlt spezielle Kleidung für Sicherheit

Grundsätzlich appelliert das Oberpfälzer Polizeipräsidium an alle Verkehrsteilnehmer, gerade jetzt besonders rücksichtsvoll zu fahren. Vor allem an Bushaltestellen gelte: "Fuß vom Gas". Um die Sicherheit zu erhöhen, empfiehlt die Polizei bei den Schulkindern helle und auffällige Kleidung mit reflektierenden Details.