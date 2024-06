Nach türkischem EM-Spiel: Mann in Waldkraiburg attackiert

Nach einer Attacke auf einen jungen Mann im oberbayerischen Waldkraiburg bei Feiern zum türkischen EM-Erfolg ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Feier nach EM-Spiel endet in tumultartigen Szenen

Zu dem Vorfall kam es am späten Mittwochabend. Nach dem 1:2 im Spiel Tschechien-Türkei hätten sich rund hundert Feiernde am Stadtplatz in Waldkraiburg getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 23.45 Uhr mischte sich ein 19-Jähriger mit einer kurdischen Fahne unter die Fans. Daraufhin sei es schnell zu tumultartigen Szenen gekommen.

19-Jähriger mit kurdischer Fahne wird attackiert

Der junge Mann wurde demnach angegriffen und geschlagen. Polizeibeamte der Inspektion Waldkraiburg stellten sich schützend vor ihn. Während die Beamten völlig unbehelligt blieben, hätten die Angreifer weiterhin versucht, den 19-Jährigen zu attackieren. Die Fahne sei ihm entrissen worden. Sie wurde später in einem Mülleimer am Stadtplatz gefunden und sichergestellt.