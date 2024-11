Mehr Zusammenhalt in Niederbayern - Integrationspreis verliehen

Drei ausgezeichnete Projekte zeigen eindrucksvoll, wie Integration durch Solidarität und Einsatz gelingen kann, sagte Regierungsvizepräsidentin Monika Linseisen am Donnerstagnachmittag in ihrer Rede bei der Verleihung des Niederbayerischen Integrationspreises. Zugleich betonte sie, wie wichtig die Unterstützung durch engagierte Bürger wie der Preisträgerin Elisabeth Teichert, den Sportverein Huldsessen und den Helferkreis Baierbach sei.

Einsatz für Bildung und Integration

Die pensionierte Lehrerin Elisabeth Teichert aus Steinach bei Straubing engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für Geflüchtete und bietet unter anderem Deutschunterricht an. "Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als wenn eins zum anderen hält", ist ein Motto von Elisabeth Teichert. Besonders stolz könne sie auf den Erfolg eines ihrer Schützlinge sein, der mittlerweile ein Studium abgeschlossen und eine Anstellung am Fraunhofer-Institut gefunden hat.

"Sport verbindet" beim SV Huldsessen

Thomas Messner wurde für seine Initiative "Sport verbindet" geehrt, die seit 2022 Geflüchtete aus der Ukraine in die Sportaktivitäten des SV Huldsessen bei Eggenfelden einbindet. Durch den Vereinssport bietet Messner den Geflüchteten eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und aktiv am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Der Sportverein trägt somit zur Integration und zum Abbau von Barrieren bei. Zwei Besipiele: Der ehemalige südafrikanische Profi-Rugby-Spieler Tim Vann bietet im Verein wöchentlich ein Fitnesstraining an und engagiert sich für den Aufbau eines Rugby-Teams. Und die Ukrainerin Oksana Olkova unterstützt bei der Organisation von Festen und anderen Veranstaltungen.

Wohnraum und Arbeitsplätze für ukrainische Geflüchtete

Josef Limmer gründete 2022 den "Helferkreis Baierbach" im Landkreis Landshut, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Der Helferkreis hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Neuankömmlinge Wohnungen mit Internetanschluss erhalten haben, wodurch die Arbeitssuche leichter war. Der Helferkreis unterstützt bei Behördengängen, Arztbesuchen und bietet Sprachkurse an. Die Initiative verhalf nahezu allen erwachsenen Kriegsflüchtlingen zu Arbeitsplätzen und schuf damit ein solides Fundament für eine nachhaltige Integration.

Der Niederbayerische Integrationspreis ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert und wird vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellt. Die Geehrten erhalten jeweils 2.000 Euro Preisgeld.