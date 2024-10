Mehr Artenvielfalt: Was hätten wir davon?

Wenn Arten verschwinden: Alarmzeichen für Lebensraum

Zunächst hat grundsätzlich jede Art einen Anspruch darauf, zu existieren, sagt Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. "Wir können nicht das Recht für uns beanspruchen, zu entscheiden, welche Art auf dieser Welt lebt. Erst recht nicht für zukünftige Generationen."

Gleichzeitig seien einzelne Arten aber auch Anzeiger für ganze Lebensräume. "Eine reichhaltige biologische Vielfalt zeigt uns, dass die Lebensräume noch intakt sind, das wissen wir aus zahlreichen wissenschaftlichen Studien", so Schäffer. "Das Verschwinden jeder einzelnen Art ist ein Alarmzeichen, dass es in ihrem Lebensraum Probleme gibt. Diese Probleme wirken sich am Ende auch auf uns Menschen aus." Aus diesem Grund wird gerade wieder beim UN-Weltnaturgipfel, dieses Jahr in Cali, Kolumbien, darum gerungen, wie das Artensterben weltweit gestoppt werden kann.

Von Schutz profitieren viele andere Arten

Auch Verena Rupprecht betont, es gehe nicht nur um einen eher unscheinbaren braunen Brachvogel mit langem Schnabel, sondern um das, wofür er steht: feuchte, bunt blühende Wiesen. Viele Arten, seltene Schmetterlinge, Grashüpfer und andere Insekten sind darauf angewiesen. Insekten sind die Grundlage einer ganzen Kette von Lebewesen. "Solche Wiesen sind aber auch für uns Menschen wichtig, um uns vor Starkregen und Hochwasser zu schützen", erklärt Verena Rupprecht.

Wiesen und insbesondere Moore sind außerdem bedeutende Kohlenstoffsenken. Mehr Lebensraum für den Brachvogel bedeutet also, dass mehr Kohlendioxid gebunden wird. "Wenn wir den Brachvogel schützen, schützen wir auch das Klima", sagt Verena Rupprecht. Für Norbert Schäffer bedeutet biologische Vielfalt aber auch Lebensqualität. "Sie macht unsere Umgebung reicher, bunter und vielfältiger."

Europaweit sind Menschen Studien zufolge umso zufriedener und glücklicher, je mehr Vögel in ihrer Umgebung singen und je mehr Arten sie hören. "Eine vielfältige Natur tut uns und unserer Gesellschaft in jeder Hinsicht gut", so Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz.