Bullenzüchterin aus der Oberpfalz muss Bulle im Stall lassen

Für den Tiertransport musste Erika Sauer jede Menge Papierkram erledigen, den Bullen Kasperl gegen Blauzungenkrankheit impfen lassen, das Aufladen mehrmals einüben und die Freigabe eines Tierarztes einholen. Doch dann bekommt sie eine unerwartete Nachricht: Wegen der Maul- und Klauenseuche darf Bulle Kasperl nicht auf die Grüne Woche. Zu hoch ist das Risiko. Der ganze Aufwand war vergeblich. Doch die Bullenzüchterin hat einen Plan. Dazu später mehr. Die Veranstalter reagieren auf das hochansteckende Virus, das Rinder, Schafe und andere Paarhufer betrifft, mit strengen Vorsichtsmaßnahmen. Die Tierausstellung stand schon zuvor in der Kritik von Tierschützern, doch für viele Messebesucherinnen und -besucher sind die Tiere (neben Essen und Trinken) ein Höhepunkt.

Belastete Stimmung in der Landwirtschaft

Bereits vor dem Ausbruch war die Lage der Landwirtinnen und Landwirte angespannt. Die Gewinne sanken nach Angaben der Bauernverbände im Wirtschaftsjahr 2023/24 im Durchschnitt um 29 Prozent auf 77.500 Euro pro Betrieb. Hohe Kosten für Energie, Dünger und Pflanzenschutz belasten die Höfe.

Exportprobleme und wirtschaftliche Folgen

Der Ausbruch der Seuche hat vor allem auf den Export tierischer Produkte gravierende Auswirkungen. Drittländer wie Südkorea, Mexiko und Großbritannien haben Importstopps verhängt, die nicht nur die betroffenen Regionen betreffen, sondern den gesamten Export aus Deutschland lahmlegen, weil Deutschland insgesamt den wertvollen Status "seuchenfrei" verloren hat. Der Handel innerhalb der EU bleibt aufgrund des Regionalisierungsprinzips nur teilweise beschränkt, doch für Drittstaaten gelten strengere Regeln.

Haltungsbedingungen und Verbreitungsrisiken

Das Virus war auf einem kleinen Büffelbetrieb in Brandenburg entdeckt worden. Vorsichtig optimistisch gibt sich das Friedrich-Loeffler-Institut. Prof. Martin Beer sagt: "Jeder Tag ohne weitere Infektionen ist ein guter Tag." Günstig sei, dass in Brandenburg ein eher geringes Verbreitungsrisiko herrsche als in Regionen mit intensiver Tierhaltung. Wenn es bei den bekannten Fällen bliebe, dann sei das das "best-case Szenario". Dennoch werde es selbst dann noch einmal mindestens drei Monate dauern, bis Deutschland wieder als seuchenfrei gelte und Handelsbeschränkungen wieder aufgehoben würden.

Weiterer Verdachtsfall in Brandenburg

Noch am Donnerstagabend wurde ein weiterer Verdachtsfall im Landkreis Barnim in Brandenburg bekannt. Jedoch hat es in den ersten Untersuchungen von Proben keinen eindeutigen Nachweis der Krankheit gegeben. Das sagte Landrat Daniel Kurth. Es seien nun weitere Untersuchungen durch das Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts nötig. Mit den Ergebnissen dieser neuen Proben ist erst im Laufe des Freitags zu rechnen.

Bullenzüchterin mit Alternativprogramm

Zurück zu Bullenzüchterin Erika Sauer. Sie hat einen Plan, damit nicht alles umsonst war. Aufgeben will die Züchterin nicht. "Wir haben jetzt in den letzten Tagen hart gearbeitet, haben uns ein Alternativprogramm überlegt", sagt sie. Sie haben Videos gesammelt von anderen Züchtern, haben im Netzwerk gefragt, wer Stalleinblicke hat. Dann haben sie die ganze Technik also Monitore besorgt, Hardware und Software. "Ja, und jetzt schauen wir, dass wir in Berlin was bieten können", sagt Erika Sauer.

Ein virtueller Kasperl auf Leinwand: Damit ist sichergestellt, dass der echte Kasperl gesund bleibt. Fern von Berlin, daheim im Stall.