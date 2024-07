Mainfranken-Messe 2025 mit neuem Veranstalter an anderer Stelle

Die Mainfranken-Messe in Würzburg findet 2025 wieder statt. Am Donnerstag unterzeichnete die Stadt Würzburg gemeinsam mit dem neuen Partner RW Messen & Events aus dem Raum Heilbronn den Vertrag: Voraussichtlicher Termin ist vom 27. September bis zum 5. Oktober 2025. Die Mainfranken-Messe soll weiterhin eine klassische Messe für die ganze Familie bleiben. Der Organisator plant für seine Premiere in Würzburg mit 250 bis 300 Ausstellern und hofft auf 80.000 Gäste. Neuer Veranstaltungsort ist die Talavera, wo derzeit das Kiliani-Volksfest stattfindet.

Neuer Veranstalter plant in kleineren Dimensionen

Künftig fällt die Messe kleiner aus als in den Jahren vor Corona. Bislang kamen bis zu 600 Aussteller aus Handwerk, Industrie und Handel regelmäßig nach Würzburg. Bei der Messe im Herbst 2025 setzt die Stadt Würzburg nun auf Regionalität, auch Dieter Link von der Messefirma RW Messen & Events sieht regionale Aussteller als Schlüssel zum Erfolg. Er betont aber auch, wie wichtig Erlebnisse bei solchen Veranstaltungen seien. Konkrete Aussteller und Partner wurden noch nicht genannt, die Anfragen laufen laut Link aber. Von Wein bis Photovoltaik – die Aussteller sollen wie gewohnt aus den vielen Lebensbereichen ihre Produkte an ihren Ständen in den Messehallen anbieten. Verstärkt sollen aber auch junge Gründer und Start-Ups berücksichtigt werden.

Messe als Bühne für die regionale Wirtschaft

Uwe Zimmermann, der Fachbereichsleiter Allgemeine Bürgerdienste von der Stadt Würzburg, sieht die Messe als regional nachhaltigen Motor der Wirtschaft: Eine Veranstaltung zum Anfassensolle es werden, auf der sich Menschen begegnen und bei der die Kunden auch im Nachgang noch Ansprechpartner in der Region haben. Zimmermann wünscht sich, dass die Mainfranken-Messe eine feste analoge Institution bleibe, die der Digitalisierung etwas entgegensetzen könne.

Mainfrankenmesse 2023 überraschend abgesagt

Die Mainfranken-Messe findet alle zwei Jahre statt. Im vergangenen Jahr ist die Verbrauchermesse ausgefallen, weil sich der langjährige Veranstalter laut Stadt Würzburg überraschend zurückgezogen hatte. Daraufhin wurde im Stadtrat diskutiert wie die Zukunft der Mainfranken-Messe aussehen könnte. Im Gespräch war, kleinteiligere Fachmessen zu veranstalten, unter anderem im Congress Centrum, was letztendlich aber abgelehnt wurde.

Für die kommende Ausgabe im Herbst 2025 arbeite RW Messen & Events auf eigenes Risiko und eigene Kosten, sagt André Hahn, Fachabteilungsleiter Stadtmarketing und Stadtbeauftragter dem BR. Der Haushalt der Stadt Würzburg werde durch die Neuauflage nicht zusätzlich belastet.