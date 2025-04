Maibockanstich im Ticker und Stream: Derblecken mit Django Asül

20.00 Uhr: Maibock ursprünglich für die Sommerzeit gebraut

Der Maibock ist das älteste und erste Bockbier Münchens, seit 1614 wird er gebraut. Er hat einen Alkoholgehalt von 7,2 Prozent und eine Stammwürze von über 16 Prozent. Ursprünglich wurde er für die heißen Sommermonate gebraut, da er wegen seines höheren Alkoholgehalts besser haltbar ist. Mittlerweile bevorzugen viele Biertrinkerinnen und Biertrinker im Sommer aber leichte oder alkoholfreie Biere. Der Maibockanstich im April bleibt dennoch Tradition.

19.41 Uhr: Asül bekommt schlagkräftige Unterstützung

In diesem Jahr müssen sich die Politiker nicht nur den Spott von Kabarettist Django Asül gefallen lassen, der seit 2008 die Aufgabe des Festredners übernimmt. Zum ersten Mal ist auch die Kabarettistin Kathi Wolf mit von der Partie und überrascht in einer speziellen Rolle. Zudem meldet sich Michael Altinger in der Rolle des Hofbräuhaus-Gründers Herzog Wilhelm V. zu Wort.

19.25 Uhr: Maibockanstich im BR Fernsehen und in der Mediathek

Der Bayerische Rundfunk sendet den Maibockanstich um 20.15 Uhr im BR Fernsehen sowie hier im Stream. Die Sendung ist auch in der ARD Mediathek verfügbar. BR-Reporterin Claudia Finger-Erben berichtet aus dem Hofbräuhaus und die Blaskapelle Möckenloher Blechmusik sorgt für den musikalischen Rahmen.

19.00 Uhr: Rund 600 Gäste im Hofbräuhaus geladen

Der Name verrät es schon: Beim Maibockanstich wird das erste Fass Maibock angezapft und damit die Starkbier-Saison eröffnet. Begleitet wird dies traditionell von einer deftigen Portion Politiker-Spöttelei. Doch Bayerns Volksvertreter nehmen es mit Humor, wenn Django Asül sie ordentlich derbleckt. Bei der Abendveranstaltung im Münchner Hofbräuhaus, zu der das Finanzministerium lädt, werden rund 600 Gäste aus Politik, Medien sowie der Gastro-Branche erwartet.