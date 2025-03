Erste bayerische Rakete erfolgreich abgehoben - und explodiert

Das Warten hat ein Ende: Am Mittag konnte die Rakete "Spectrum" des bayerischen Start-ups Isar Aerospace endlich vom Weltraumbahnhof Andøya in Norwegen abheben. Die Rakete stieg zuerst senkrecht nach oben; nach nur wenigen Sekunden drehte sie sich jedoch und stürzte ab - ein Ereignis, das man bei Isar Aerospace in etwa so erwartet hatte.

Start in dieser Woche immer wieder verschoben

Die Spannung vor dem Testflug war zuletzt von Tag zu Tag gestiegen: Bereits am Montag stand die Rakete aufgetankt auf dem Startplatz auf der Insel Andøya, die nördlich an die Lofoten angrenzt. Der Countdown musste wegen des Wetters dann aber doch noch abgesagt werden.

Danach waren mehrere Startoptionen im Lauf der Woche ins Spiel gebracht worden, etwa am Donnerstag, Freitag und am Samstag. Es folgte eine Absage nach der nächsten. "Ein Wetterphänomen macht uns besondere Schwierigkeiten, nämlich wenn der Wind in der Höhe aus einer anderen Richtung bläst als in Bodennähe", erklärt der operative Direktor von Andøya Spaceport, Jon Harr, dem norwegischen Rundfunk NRK.

Starker Wind sorgte zuletzt für Probleme

Am Freitag beispielsweise sei der Wind vom Festland gekommen; "eigentlich perfektes Wetter für den Raketenstart", so Harr. Aber nur wenige hundert Meter in der Höhe sei der Wind vom Meer her gekommen, ebenso in mehreren Kilometern Höhe. "Und wenn zu viel Wind aus der falschen Richtung kommt, besteht das Risiko, dass eventuelle Wrackteile nicht über dem Meer, sondern über dem Land abstürzen. Unter solchen Bedingungen können wir keinen Raketenstart durchführen." Heute hat dann alles gepasst.

Ziel war es, möglichst viele Daten zu sammeln

Ziel des Testflugs war es laut Isar Aerospace, so viele Daten und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Mit dem Start teste man zum ersten Mal das Zusammenspiel sämtlicher Systeme und zehntausender Einzelbestandteile der Rakete, hieß es im Vorfeld in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Der Start sei also genau das: ein Test. "Egal wie weit wir mit unserem ersten Testflug kommen, wir werden damit wichtige Daten und Erfahrungen sammeln", so die Mitteilung. Dass die Rakete schon bei diesem ersten Testflug eine Erdumlaufbahn erreicht, galt deshalb schon im Vorfeld als sehr unwahrscheinlich.

Unterm Strich war der Flug der Testrakete von Norwegen aus eine doppelte Premiere: nicht nur der erste Flug für Isar Aerospace, sondern auch der erste Start einer orbitalen Trägerrakete in Westeuropa. Und so dürfte es für Isar Aerospace auch kein Drama gewesen sein, dass die Rakete schon kurz nach dem Start wieder kehrtmachte. Laut Isar Aerospace sind weitere Raketen bereits im Bau.