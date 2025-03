Bauernpräsident Felßner zieht Minister-Bewerbung zurück

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach einer illegalen Protestaktion von Tierrechtlern auf seinem Hof hat der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Günther Felßner (CSU), seinen Verzicht auf seine Bewerbung um das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers verkündet. Bei einem kurzfristig angesetzten Pressestatement sagte Felßner in München, er sei nicht bereit, eine Gefährdung seiner Familie hinzunehmen. CSU-Chef Markus Söder hatte Felßner im November als Wunschkandidaten seiner Partei für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers präsentiert.

Am Montag kletterten zwei Aktivisten der Tierrechtsorganisation "Animal Rebellion" auf das Dach von Felßners Rinderstall im Landkreis Nürnberger Land, um ein Transparent zu befestigen – mit dem Schriftzug: "Kein Tierausbeuter als Agrarminister." Dafür hatten sie lange Leitern mitgebracht. Weitere Aktivisten hätten sich auf dem Hof verteilt und Plakate mit Protestnoten in die Höhe gehalten, teilte "Animal Rebellion" mit.

Felßner: Ehefrau "hatte Angst um Leib und Leben"

Er sei ein Mann des Dialogs und sehe sich als Brückenbauer, betonte Felßner. Auch für den Austausch mit Andersdenkenden stehe er immer bereit. Drohungen, persönliche Anfeindungen und Hasssprache seien kein geeignetes Mittel für den politischen Dialog. "Das habe ich als Kandidat und potenzieller Minister aber auszuhalten", sagte er. Während er für die Koalitionsverhandlungen in Berlin gewesen sei, sei nun aber sein Hof von "sogenannten Aktivisten teilweise vermummt" überfallen worden. "Meine Frau sah sich nicht nur bedroht, sondern hatte Angst um Leib und Leben."

In den sozialen Netzwerken habe die Tierrechtsorganisation "Animal Rebellion" geschrieben, dies sei eine Kampfansage für den Fall, dass er Minister werde, schilderte Felßner. Dies sei eine "unkalkulierbare Bedrohung von mir unbekannten, scheinbar radikalen Menschen gegen mich und meine Familie".

Söder am Montag informiert

Den Parteivorsitzenden Söder habe er schon am Montag informiert, sagte Felßner weiter. "Er hat mir jedes Vertrauen ausgesprochen, mir jede Möglichkeit gegeben, mich noch umzuentscheiden, aber dann doch die Entscheidung mit menschlicher Größe akzeptiert." Das habe etwas mit Fürsorge, aber vielleicht auch mit Freundschaft und Vertrauen zu tun.

Felßner fordert Debatte über den Umgang miteinander

Der Bauernpräsident betonte, er sei aus der Verbandsarbeit gewohnt, auch harte Angriffe auszuhalten, Petitionen von Umweltorganisationen beispielsweise. Er sei ja selbst jemand, der seine Meinung klar zum Ausdruck bringe und könne auch einstecken. Aber bei persönlichen Übergriffen, psychischem und physischem Druck sei eine Grenze überschritten.

Es müsse in Deutschland nun eine Diskussion über den Umgang miteinander stattfinden. "Diese Hasssprache, diese Emotionalisierung diese Überspitzung in der Debatte, die dann Leute in radikale Gedanken und Aktionen führt, das muss anders werden", forderte Felßner. Er werde auch in Zukunft den Dialog mit "diesen Gruppen" führen, mit dem Ziel, sie "auf einen vernünftigen Weg zurückzubringen".