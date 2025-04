Spielkameraden retten Vierjährigen aus Weiher in Niederbayern

Mutiger Einsatz von zwei Kindern beim Spielen im Landkreis Landshut: Sie haben am Sonntag in Kröning einen Vierjährigen aus einem Weiher am Sportplatz geholt und ihn so vermutlich vor dem Ertrinken gerettet. Das meldet die Polizei am Dienstag. Der kleine Bub konnte wegen eines abmontierten Zauns an den Weiher treten und fiel hinein.

Sein Glück: Ein Achtjähriger sprang sofort hinterher und schob ihn ans Ufer. Ein Elfjähriger zog das Kind dann aus dem Wasser.

Alle Kinder blieben unverletzt

Der Vierjährige kam mit dem Schrecken davon. Mehrere Kinder standen laut Polizei an dem Gewässer in der Nähe des Sportplatzes in Kröning, als der Bub am Sonntag hineinfiel. Dem Achtjährigen habe dann sein Zwillingsbruder aus dem Wasser geholfen, während ein anderes Kind die Eltern verständigt habe.

Wer hat den Zaun entfernt?

Die zwei Weiher dort sind laut den Ermittlern eigentlich umzäunt - ein Teil des Zauns sei jedoch von einem oder mehreren Unbekannten entfernt worden. Bei den Verantwortlichen des Sportvereins ist nicht bekannt, wer die Sicherheitsbarriere geöffnet hatte. Der Zaun wurde sofort wieder geschlossen, so die Polizei.