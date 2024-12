Vorsicht Love Scammer! Abzocke statt Liebe im Netz

300.000 oder gar 700.000 Euro sollen einzelne Scamming-Opfer schon an Betrüger gezahlt haben. Die Love Scammer geben sich fast immer als charmante und erfolgreiche Singles aus, bauen Vertrauen auf und überhäufen ihre Opfer mit Liebesbekundungen. Irgendwann, manchmal erst nach Monaten, beginnt die Abzocke mit erfundenen Notlagen und Geldforderungen.

Die 70-jährige Marion aus München hat vor vier Jahren Geld an einen Love Scammer verloren und kennt die Ausreden: Die Bank habe sein Konto gesperrt, und er müsse Arbeiter bezahlen und Zoll zahlen. Sie wollte ihm helfen und ihm die Möglichkeit geben, so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zu kommen, damit sie sich kennenlernen können.

700.000 Euro an Betrüger gezahlt

Aber das passiert nie. Im Gegenteil, die Betrüger werden immer gieriger; sie erfinden immer größere Notlagen oder dringende Situationen, wie beispielsweise eine Notoperation. Dahinter stehen oft organisierte Banden aus West-Afrika oder Ost-Europa. Junge Männer suchen Online-Dating Plattformen nach potenziellen Opfern ab. Schreiben Frauen und Männer auf diesen Plattformen an. Stellen Fragen, horchen ihre Opfer aus. Dazu nutzen die Scammer Fake Profile.

Sie schreiben gefühlvolle und romantische Nachrichten. Nehmen sich Zeit und sind immer verfügbar. Wenn die Suchenden angebissen haben, übernehmen erfahrenen Scammer und beuten die Opfer dann systematisch aus. Erst geht es nur um kleine Beträge. Dann größere. Auch hohe Beträge für ein Investment werden erbeten. Irgendwann, wollen oder können die Opfer ganz einfach nicht mehr zahlen, weil das ganze Geld weg ist. Die Betrüger versuchen es weiter und fragen, ob das Opfer nicht doch irgendwo noch Geld habe. Wenn das Opfer bereits pleite ist, schlagen die Love Scammer einen Kredit vor. Nicht wenige Opfer haben sich für die erfundenen Lover hoch verschuldet.

Die Betrüger werden mit der Zeit immer gieriger

Der wirtschaftliche Schaden, den die Betrüger anrichten, ist beträchtlich. Allein in Bayern gab es 2022 und 2023 rund 450 Anzeigen wegen Love Scammings. Wie das bayerische Landeskriminalamt auf Anfrage dem BR mitteilte, entstand dabei ein Schaden von rund 12,3 Millionen Euro.

Die Geschädigten sind dabei weder dumm noch komplett naiv. Jeder, der sich auf eine Dating-Plattform begibt, ist verletzlich, sagt der Psychiater Nicolay Marstrander.

Wenn die Geldquelle versiegt ist, bricht die Kommunikation ab

Die Betrüger bauen über Wochen und Monate eine Vertrauensbasis auf, und wie in einer normalen Beziehung, wenn diese gewachsen und sehr tiefgehend ist, sind Menschen bereit, vieles zu tun, was sie sonst nicht tun würden. Wenn der Partner oder die Partnerin in Not gerät, ist die Bereitschaft groß, an Geldreserven heranzugehen, um zu helfen. Wenn die Opfer pleite sind und nicht mehr zahlen können, verlieren die Love Scammer sofort das Interesse und ghosten sie.

Da die ganze Kommunikation nur auf privaten Kanälen wie WhatsApp, SMS oder E-Mail stattgefunden hat, gibt es auch keine Möglichkeit, die Täter zu finden oder zu bestrafen. Die Opfer bleiben zurück und sind meist finanziell und emotional zerstört.

Wenn Sie glauben, Ihr Date ist ein Love Scammer, wenden Sie sich an Selbsthilfegruppen oder schauen auf die Seite der Polizei unter: www.polizei-beratung.de. Dort können Sie auch weitere Informationen bekommen, wie Sie Love Scammer erkennen.