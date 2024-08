Landesgartenschau: Warum campt da mittendrin eine Familie?

Der Camper Andreas F. aus B. ist am Wochenende mitten auf die Landesgartenschau gezogen - an den Generationenplatz nahe dem Eingang Heimstetten. Was viele Besucher ungläubig staunen lässt, ist eine Kunstaktion und Teil des Veranstaltungsprogramms.

Kunstaktion mit Camper und Familie

Der Camper "Andreas F. aus B." ist eine Kunstfigur des Schauspielers Peter Trabner. Der Mittfünfziger, Ruhrgebietskünstler und Wahlberliner hat unter anderem eine Clownerie-Ausbildung in der Hauptstadt durchlaufen. Immer wieder war er auch in der Figur eines Polizisten mit dem Namen "Herr Richtig" unterwegs. So schärft er durch seine Aktionen mit Humor das Bewusstsein der Menschen für das, was erlaubt, und das, was sinnvollerweise verboten ist.

Im Interview sagte Trabner, es habe auf der Landesgartenschau viele Gespräche gegeben. Er fühle sich mit seiner Familie - so wörtlich - "pudelwohl".

Auch die Veranstalter zeigen Humor

Nach eigenen Angaben will der Camper den Aufenthalt auf der Landesgartenschau über eine Fake-App gebucht haben. Tatsächlich aber hatte das Team der Landesgartenschau das Campen ausdrücklich genehmigt und die Performance ins Programmheft geschrieben.

Im Veranstaltungshinweis auf der Internetseite der Landesgartenschau wird die Version des Künstlers allerdings humorvollerweise unterstützt. Dort heißt es, die Gemeinde Kirchheim und die Kirchheim GmbH hätten versäumt, "Einspruch gegen die illegale Vermietung" zu erheben und sähen sich "nun juristisch gezwungen, Herrn F. für einige Tage seinen gebuchten Platz zu überlassen." Natürlich aber ist "Andreas F. aus B." Teil des offiziellen Veranstaltungsprogramms.

Sein nächstes Ziel hat der Camper Andreas F. aus B. auch schon im Kopf: die Therme in Erding.