Kurz vor den Konzerten: Die Fieberkurve bei den Swifties steigt

Seit 8.30 Uhr morgens steht Kathrin schon im Olympiapark Schlange: "Ich war nervös, dass meine Größe ausverkauft ist", erklärt sie. Viele Sachen aus dem Shop gäbe es auch online, den einen dunkelblauen Pullover, den sie unbedingt wollte, aber nicht. Im Endeffekt hat es sich gelohnt: Sie hat alles bekommen, was sie wollte und sogar einen neuen Freund gefunden: Hristo aus Bulgarien.

Freundschaften knüpfen

Wie Hristo und Kathrin ging es vielen: In der Schlange unterhalten sich die Swifties, tauschen die typischen Taylor-Swift-Freundschaftsbändchen und freunden sich an. Einige haben sich auch in Community-WhatsApp Gruppen kennengelernt und hier verabredet.

Merch lässt Konzerte realer werden

Den Merch sehen die Fans als Andenken: "Ich wollte etwas in der Hand haben, das mich an das Konzert erinnert", erklärt Anna-Lena. Sie ist heute schon hier, um sich an den Konzerten nicht den Stress anzutun, noch Merch kaufen zu müssen.

Außerdem ließe das Zusammenkommen das Konzert realer werden: "Das ist einfach so eine Art Glücksgefühl, Euphorie, die hochkommt. Weil jetzt weiß ich: Der Traum wird wahr, ich werde sie sehen", erklärt Anna-Lena.

Freundschaftsbänder auch für Security

Auch die Security berichtet von einem "Chilligen Job": "Wir bekommen sogar auch Bänder. Alle sind sehr friedlich. Für uns gibt es kaum Arbeit". Rund 500 Menschen sind den Einschätzungen der Security zufolge immer gleichzeitig vor Ort. Wegen der Hitze verteilen die Veranstalter Wasser an die Wartenden. Die Fans berichten, dass das Anstehen schnell vorbeigeht und alle nett und zuvorkommend zueinander sind.

Im Video: Bist Du ein Swiftie?