Kommunen schlagen Alarm: Über fünf Milliarden Euro Defizit

Kein lineares Anwachsen, sondern eine förmliche Explosion der Kosten – so dramatisch schildern Bayerns Kommunen ihre Finanzlage. Vor einem Krisentreffen der Bayerischen Landkreise mit den Regierungsfraktionen am kommenden Dienstag legen die Kommunalvertreter die Zahlen auf den Tisch: Das Defizit der vier Ebenen - Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden - ist nach ihren Berechnungen von 2,5 Milliarden Euro Ende vergangenen Jahres in – so wörtlich - "historisch kurzer Zeit" auf 5,1 Milliarden Euro Mitte 2024 gestiegen.

Ausgaben für Schulbegleiter explodieren

Ein Beispiel: Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe sind seit 2019 um 11 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro gestiegen, etwa durch sogenannte Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter für Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Behinderung. Auf solche Begleiter bestehe nun ein Anspruch, sagt der Präsident des Bayerischen Landkreistags Thomas Karmasin (CSU) aus Fürstenfeldbruck: "Sie haben Klassen, in denen fünf, sechs, sieben Schulbegleiter drin stehen, weil darauf ein Anspruch besteht."

Krankenhäuser, Nahverkehr und Personalstamm schrauben kommunale Kosten hoch

Dazu musste der Personalstamm der Kommunen wegen der Übertragung weiterer Aufgaben an die Kommunen deutlich vergrößert werden. Seit 2018 sind die Ausgaben für Personal um eine halbe Milliarde auf mehr als zwei Milliarden Euro angewachsen. Weitere Treiber in die roten Zahlen sind hohe Kosten für kommunale Krankenhäuser und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Möglicher Einbruch bei Grunderwerbssteuer

Hinzu kommt: Die Einnahmen bei der Grunderwerbssteuer könnten einbrechen. Gab es bei der Steuer, die beim Kauf einer Immobilie an den Staat geht, 2023 noch Einnahmen in Höhe von rund 870 Mio. Euro, so könnten es in diesem Jahr voraussichtlich nur ca. 600 Mio. Euro sein - rund 30 Prozent weniger. Das prognostiziert die letzte Steuerschätzung. Grund dafür ist der erlahmte Immobilienmarkt. Was die Kommunen darüber hinaus besorgt: Weitere Kostensteigerungen wie zum Beispiel die von der Ampelkoalition beschlossene Wohngeldreform mit einer Verdreifachung der Wohngeldberechtigten sind in den kommunalen Haushalten noch gar nicht berücksichtigt.

Landkreistag-Chef fordert: "Leistungsansprüche wieder zurückfahren"

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, hält die vielen Leistungen für nicht mehr finanzierbar und appelliert an Freistaat und Bund: "Wir stehen wirklich vor dem Ende der kommunalen Selbstverwaltung: Wenn jetzt nichts geschieht, können wir es eigentlich vergessen." Der Freistaat sei nicht der Verursacher der allermeisten Probleme, räumt Karmasin ein, "aber nur er kann uns jetzt retten." Das Problem komme größtenteils vom Bund, so der Chef des Landkreistags: "Weil ständig neue Leistungsansprüche erfunden und auf uns übertragen werden. Langfristig gesehen wird kein Weg daran vorbeigehen, dass wir diese Leistungsansprüche wieder zurückfahren."

Füracker: "Ansprechpartner ist der Bund"

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) kennt die Sorgen der Kommunen und betont, dass er seit Monaten im engen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden stehe. Wie Karmasin weist auch Füracker darauf hin, dass die finanziellen Belastungen vor allem auf Bundesaufgaben zurückzuführen seien, etwa in den Bereichen Asyl und Kinderbetreuung. "Der richtige Ansprechpartner ist der Bund", sagt der Finanzminister, der selbst seit Jahrzehnten aktiver Kommunalpolitiker ist. Trotz aller Herausforderungen hätten Bayerns Kommunen im Vergleich zu anderen Bundesländern die höchsten Investitionsquoten. "Fast 30 Prozent des Staatshaushalts 2024 fließen auf verschiedenen Wegen an die Kommunen", so Füracker. Angesichts rückläufiger Steuereinnahmen und steigender Ausgaben sei eine Lösung nur in gemeinsamer Absprache möglich, wie bereits in der Vergangenheit.

Landrat von Regen verhängt sofortige Haushaltssperre

Im niederbayerischen Regen hat heute Landrat Ronny Raith (CSU) eine sofortige Haushaltssperre verhängt. Als Gründe nennt der Landrat die aktuelle Finanzlage und die prognostizierte Neuverschuldung von rund 15 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Wie es in einer Mitteilung der Regener Landkreisverwaltung heißt, werden ab sofort nur noch zwingend notwendige Ausgaben getätigt. Die Pflichtaufgaben im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe werde der Landkreis Regen aber weiter leisten, ebenso werden laufende Bauprojekte weitergeführt und bestehende Verträge erfüllt.

Krisengespräch am Dienstag zwischen Landkreisen und Regierungsfraktionen

Am kommenden Dienstag treffen sich rund 30 Landräte und 40 Abgeordnete von CSU und Freien Wählern, um nach einem Ausweg zu suchen. Die Kommunen monieren grundsätzlich, dass sie bundesweit 25 Prozent der Ausgabenlast tragen, gleichzeitig aber lediglich 14 Prozent des Steueraufkommens erhalten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat derweil beim CSU-Parteitag letztes Wochenende in Augsburg den Kommunen volle Unterstützung angekündigt. Notfalls müsste auch mal ein Minister auf das ein oder andere Projekt verzichten, so Söder vor den Delegierten. Welches Ressort und welches Projekt der Ministerpräsident damit meinte, ist nicht bekannt.