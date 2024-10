Kommunale Wärmeplanung läuft in Bayern – ohne Grundsatzstreit

Staatsregierung und Grüne einig: Es läuft

Nach Einschätzung des bayerischen Wirtschaftsministeriums laufen die Wärmeplanungen in Bayern gut an – auch im Vergleich mit anderen Bundesländern. Laut Bayerischem Städtetag kamen aus keinem anderen Bundesland so viele Anträge für die Bundesförderung. Auch die Bamberger Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum betont, viele bayerische Kommunen hätten sich bereits vor dem Wärmeplanungsgesetz Gedanken gemacht: "Einige Akteure sind sehr innovativ. Stadtwerke und Stadtspitzen mit aufgeschlossenen Macher:innen machen den Unterschied", schreibt sie.

Baden-Württemberg war der Vorreiter

Das grün geführte Baden-Württemberg hatte einen Vorsprung: Dort wurde für Stadtkreise und Kreisstädte die Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung schon 2020 eingeführt – mit Frist bis Anfang dieses Jahres, die allerdings von vielen Städten dort nicht eingehalten wurde. In Bayern hat das Wirtschaftsministerium nach eigenen Angaben seit Jahren die freiwillige Erstellung von sogenannten Energienutzungsplänen gefördert. Diese können bei der Wärmeplanung angerechnet werden.

Abwärme, Großwärmepumpen, Geothermie – viel ist möglich

Bei der kommunalen Wärmeplanung geht es darum, zu ermitteln, wie groß der Wärmebedarf ist und welche klimafreundlichen Quellen zur Verfügung stehen, um ihn zu decken. In Frage kommt zum Beispiel Abwärme aus Biogasanlagen oder Fabriken, oder Großwärmepumpen, die mit Fluss- oder Seewasser arbeiten. Vor allem im Süden des Freistaats bietet sich auch die Nutzung von Tiefengeothermie an. Gemeinden entscheiden außerdem, wo es sinnvoll ist, Wärmenetze einzurichten. Und in welchen Gebieten weiter die Gebäudeeigentümer selbst für ihre Heizung sorgen müssen, weil die Häuser zu weit auseinander stehen, um sie sinnvoll an ein gemeinsames System anzuschließen. In solchen Gebieten wird meist eine Luftwärmepumpe das Mittel der Wahl sein.

Umsetzung in Landesrecht läuft

Im Gegensatz zum Heizungsgesetz gibt es hier auch keinen grundsätzlichen Streit zwischen Bayern und dem Bund – der Freistaat setzt das Bundesgesetz zur Wärmeplanung um. "Bei der landesrechtlichen Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes werden wir alle Spielräume ausschöpfen, um die Umsetzung vor Ort so einfach und praktikabel wie möglich zu gestalten", betonte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Der Bayerische Städtetag empfiehlt vor allem den vielen kleinen Gemeinden in Bayern, bei der Wärmeplanung mit Nachbargemeinden zusammenzuarbeiten. Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes erlaubt vereinfachte Verfahren für kleine Kommunen und Gebiete, in denen sich ein Wärmenetz offensichtlich nicht lohnt.

Künftige Finanzierung wird verhandelt

Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Freistaat und Kommunalverbänden zur Finanzierung der Wärmeplanung. Weil es sich um eine neue Pflichtaufgabe der Kommunen handelt, muss der Freistaat die Kosten tragen. Einen Teil soll er vom Bund erstattet bekommen, die Bundesregierung will deutschlandweit 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen.