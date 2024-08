Kleine Kerle ganz groß: Zinnfigurenbörse in Kulmbach gestartet

Winzige Figürchen soweit das Auge reicht: Alle zwei Jahre wird Kulmbach zum Mekka aller Sammler, Künstler und Liebhaber von Zinnfiguren. Auf der Internationalen Zinnfigurenbörse im Bierstadel im Stadtzentrum können Besucher bis Sonntag Zinnfiguren in allen Formen und Größen bewundern, kaufen und tauschen. Die Börse gilt als eine der weltweit wichtigsten Veranstaltungen dieser Art.

Dioramen zeigen nachgestellte Szenen mit winzigen Figuren

In der benachbarten Stadthalle präsentieren Sammler und Vereine verschiedene Dioramen, also nachgestellte Szenen. Das Angebot reicht von historischen Darstellungen mit Soldaten und berühmten Persönlichkeiten bis hin zu fantastischen Figuren und Miniaturwelten. Die besten Dioramen werden am Sonntag um 10.00 Uhr prämiert.

Plassenburg: Eine der größten Zinnfiguren-Sammlungen weltweit

Ebenfalls sehenswert ist das "Zinnfigurenmuseum Plassenburg". Es beherbergt eine der weltweit größten Sammlungen von Zinnfiguren. Auch zeigt das Museum die lange Tradition und die handwerkliche Kunst der Zinnfigurenherstellung und bietet den Besuchern einen Einblick in die Geschichte und die Vielfalt der Zinnfiguren. Die Zinnfigurenbörse in Kulmbach zieht regelmäßig tausende Besucher an. Sie endet am Sonntag um 12.00 Uhr.