Kleine Firma, großer Erfolg: Pokale-Werkstatt aus Burgthann

Unter den Beständen findet sich auch ein großer Notenschlüssel, der den Musikautoren-Preis der GEMA ziert. Daneben liegen eine Vielzahl kleiner Pflastersteine, montiert auf einem ebenso markanten Steinsockel: Ein Auftrag, der gerade für die Zürcher Kantonalbank gepackt wird und dann Richtung Schweiz auf die Reise geht.

Keine Zukunftsangst

Sorge um die Zukunft des Unternehmens macht sich Jean Jacques Hincker nicht, auch wenn seine Firma in der Corona-Zeit ein Tief überstehen musste. Auszeichnungen werden immer gebraucht, erklärt er, und es werde immer einen Anlass geben, etwas zu vergeben. Der Firmenchef ist sich auch sicher, dass auch die Digitalisierung und Vielbeschäftigung am Bildschirm am Ende die Freude nicht schmälern wird, einen Preis in der Hand zu halten. Auch der zehnte Platz in einem Wettbewerb kann noch mit einem Pokal belohnt werden, sagt er. "Wir in Burgthann machen das möglich."