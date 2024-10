Oh du fröhliche! In Straubing steht schon der Christbaum

Im niederbayerischen Straubing herrscht seit Montag bereits ein wenig Weihnachtsstimmung. Am Ludwigsplatz in der Innenstadt ist der Christbaum aufgestellt worden. Eine rund 17 Meter hohe, ausladende Fichte mit einem Gewicht von rund drei Tonnen.

Zum Artikel: Weihnachtsbäume in diesem Jahr wohl teurer und weniger Auswahl

Baum hätte sowieso gefällt werden müssen

Der Baum stand bisher im Garten der Kita St. Elisabeth und hätte ohnehin gefällt werden müssen. "Jetzt erfüllt er auch noch einen Zweck. Wenn wir schon so einen Baum fällen müssen, dann können ihn die Bürger am Stadtplatz noch bewundern", sagte Franz Baumann von der Stadtgärtnerei dem BR.

Autokran hebt Fichte aus dem Garten der Kita

Die Straubinger Stadtgärtnerei stellt den Christbaum am Stadtplatz aus organisatorischen Gründen schon so früh auf. Denn die Buden für den Christkindlmarkt werden um den Baum herum gruppiert. Deswegen muss der Baum als erstes stehen, so Baumann weiter. Und man habe bewusst einen Termin in der Ferienzeit gewählt, weil dann in der Stadt weniger los sei.

Tatsächlich ist der Aufwand groß. Um den Baum senkrecht aus dem Garten der Kita zu heben, wurde ein Autokran aufgebaut, der Transport der Fichte ist ebenfalls mit hohem Aufwand verbunden.