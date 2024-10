"Herbstputz" in Erlangen: 4.000 Freiwillige sammeln Müll auf

Seit mehr als 60 Jahren veranstaltet die Stadt Erlangen einen jährlichen "Herbstputz" unter dem Motto: "Saubere Stadt – Sauberer Wald – Saubere Gewässer". Am Morgen hat Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) die diesjährige Reinigungsaktion in der Loschgeschule zentral eröffnet. Angemeldet haben sich zur Aufräumaktion in diesem Jahr 4.959 Teilnehmer, davon 4.157 Kinder, erklärt Sebastian Müller vom Presse-Team der Stadt Erlangen.

Aktion für alle – vom Kindergarten bis zum Verein

Die Aufräum-Trupps sind ganz unterschiedlich zusammengesetzt. In diesem Jahr nehmen 31 Schulen, 13 Vereine, vier kirchliche Organisationen, fünf Kindergärten und auch zwei private Familien teil. Sie alle ziehen vom 7. bis zum 10. Oktober durch ihre Viertel und Straßen und sammeln weggeworfenen Abfall aller Art ein, von achtlos hingeworfenen Getränkeflaschen über Verpackungen und Plastikmüll bis hin zu verrosteten, kaputten Fahrrädern und weggeworfenen E-Scootern. Im vergangenen Jahr sind über zwei Tonnen Restmüll, 780 Kilogramm Metall, über 200 Kilogramm Glas sowie vier Autoreifen und fünf E-Scooter eingesammelt worden.

Stadt erhofft sich Lerneffekt

Mit der Mitmach-Aktion will die Stadt gerade bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für eine intakte Umwelt fördern. Sie soll dazu beitragen, dass schon die Kleinen lernen, dass Unrat nicht in die Landschaft, sondern – getrennt gesammelt – in die Wiederverwertung gehört, heißt es in einer Mitteilung.

Organisiert wird die jährliche Aktion vom Amt für Umwelt und Energiefragen der Stadt. Unterstützt wird das Großreinemachen von den Erlanger Stadtwerken, die den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eine Freikarte für drei Besuche in den Erlanger Bädern spendieren.