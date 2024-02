"Alles nur heiße Luft": Der Heizlüfter als Kunstobjekt

Kunst oder doch nur heiße Luft? Das Luftmuseum Amberg zeigt in einer Ausstellung Heizlüfter der Baujahre 1930 bis 1970. Vernissage ist am heutigen Samstag um 19.30 Uhr.

Sammler trägt 150 Heizlüfter zusammen

Bei der Eröffnung ist der Sammler Rainer Dietrich aus Schorndorf bei Waiblingen in Baden-Württemberg anwesend, der 150 verschiedene Exemplare aus deutscher Fertigung, vor allem auf Flohmärkten, zusammengetragen hat. Renommierte Designer, darunter Dieter Rams, beschäftigten sich mit der guten Form von Heizlüftern.

Heizlüfter im Zuckerdose- oder Gitarrendesign

Produziert wurden sie von weltbekannten Unternehmen wie Siemens, Philips, AEG und Braun. Zu sehen sind in der Ausstellung auch Besonderheiten wie kugelförmige Heizlüfter in Pop-Art-Farben von Zanker, Heizlüfter in Form von Zuckerdosen, Gitarren-Verstärkern oder fliegenden Untertassen sowie Heizlüfter aus DDR-Produktion.

Ukraine-Krieg befeuert Heizlüfter-Nachfrage

Heizlüfter sind in den vergangenen Jahren, etwa seit Beginn des Ukraine-Kriegs, verstärkt gefragt. Die Menschen befürchteten den Ausfall der Gas- oder Ölversorgung für ihre Heizungen.

Die Heizlüfter-Ausstellung im Luftmuseum Amberg ist bis zum 21. April zu sehen.