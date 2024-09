Gefährliche Gullydeckel im Tunnel Farchant

Der Metallring hat 80 Zentimeter Durchmesser und ist daumendick. Lukas Schulte, Leiter des Tunnelbetriebs beim staatlichen Bauamt Weilheim, hält ihn in seinen Händen. Bei einer Routinekontrolle hatten seine Mitarbeiter den verbogenen Kanaldeckelring im Tunnel gefunden, der dazugehörende Deckel war lose. Anscheinend sei ein Auto drübergefahren, meint er.

Kanaldeckelring flog durch den Tunnel

Eigentlich ist der Metallring fest verbaut in der Fahrbahndecke. Vermutlich hat er sich durch Erschütterungen und die Last der vielen Fahrzeuge, die darüber donnerten, verformt und dann gelöst. Ein absolutes No-Go, stellt Lukas Schulte fest. Er spricht von Glück, dass es zu keinen Schäden an Fahrzeugen oder sogar - im schlimmsten Fall - an Menschen kam. Umgehend wurde die Tunnelröhre im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesperrt und die 52 Kanaldeckel überprüft.