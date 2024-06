Fußball-EM in Schwaben: Hier kann man gemeinsam mitfiebern

Während der Fußball-EM haben Fans auch in Schwaben die Möglichkeit, viele Spiele beim Public Viewing zu verfolgen. Meistens werden vor allem die Partien der deutschen Nationalmannschaft übertragen sowie die beiden Halbfinals und das Finale. Eine kleine Auswahl der schwäbischen Veranstaltungsorte:

Von kleiner Bar bis zum großen Event – Augsburg im Fußballfieber

Das größte privat organisierte Public Viewing in Schwaben wird es in Augsburg geben. Schon zum Eröffnungsspiel am Freitagabend können im Toni-Park bis zu 2.500 Menschen die deutsche Nationalmannschaft gemeinsam anfeuern. Für die Besucher gibt es Steh- und Sitzplätze, der Eintritt für die deutschen Spiele kostet 10 Euro.

Auch viele Biergärten und Bars laden zum Public Viewing und zeigen die Spiele auf Großleinwänden: Ob im Parkgarten im Wittelsbacher Park, im Peaches, am Gaswerk oder im Riegele Biergarten, für jeden findet sich das passende Angebot. Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, lassen sich alle EM-Spiele der deutschen Mannschaft zudem im Augsburger Kino oder im Kaffeehaus im Thalia verfolgen.

Public Viewing auch in Nordschwaben

Auch im nördlichen Teil Schwabens gibt es mehrere Möglichkeiten zum Public Viewing: Beispielsweise werden in Donauwörth alle Spiele der Deutschen im Eventgarten übertragen, zudem in jedem Fall das Halbfinale und das Endspiel, in Nördlingen findet das Public Viewing im Ochsenzwinger statt und in Harburg kann man sich im Dorflädele zum gemeinsamen Fußballschauen treffen. Die Freiwillige Feuerwehr Monheim verbindet ihr Feuerwehrfest zum 150-jährigen Jubiläum und stellt eine große Leinwand für das Eröffnungsspiel auf.

Gemeinsames Fußballschauen im Allgäu

Auch in den größeren Allgäuer Städten steigt das Fußballfieber. In Kempten bieten unter anderem das Parktheater oder die Fasshalle Gelegenheit zum Public Viewing, in Memmingen können Fußballfans neben verschiedenen Bars auch im Clubhaus des FC Memmingen alle EM-Spiele verfolgen und in Kaufbeuren werden im Jordanpark alle Spiele übertragen.

Im Kurpark in Oberstdorf kann man ebenfalls alle deutschen Spiele verfolgen, ab dem Achtelfinale sind hier alle Spiele zu sehen. Bei schlechtem Wetter wird die Übertragung ins Oberstdorf Haus verlegt. In Immenstadt werden im Schlosshof neben den beiden deutschen Spielen gegen Schottland und der Schweiz auch die beiden Halbfinals und das Finale auf Großleinwand projiziert.

In Lindau hingegen steigt man in die Fußballübertragung erst im Juli ein: Dann werden im Rahmen des Sommerfestes der Spielvereinigung Lindau am 5. und 6. Juli die EM-Viertelfinalspiele auf einer 30 Quadratmeter großen LED-Wall gezeigt. Sollte die deutsche Mannschaft weiterkommen, bleiben Zelt und LED-Wall auch für Halbfinale und Finale stehen.

Schwaben bietet Quartier für zwei Mannschaften

An zwei schwäbischen Orten darf man sich noch über einen ganz besonderen Flair während der Fußball-EM freuen, denn hier haben zwei Nationalmannschaften ihr Quartier bezogen: Während der EM ist die ungarische Nationalmannschaft in Weiler-Simmerberg (EXTERNER LINK) im Landkreis Westallgäu untergebracht und die Mannschaft der Serben residiert in Augsburg.

Fußball EM: Booster für die Gastronomie